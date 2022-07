Home Apple Watch Schwache Nachfrage wegen hohem Preis: Wie viel wäre euch die „Apple Watch Pro“ wert?

Schwache Nachfrage wegen hohem Preis: Wie viel wäre euch die „Apple Watch Pro“ wert?

Die neue „Apple Watch Pro“ wird teuer. Einigen Prognosen nach rechnet Apple offenbar selbst nicht mit einem überwältigenden Andrang. Die Bestellungen sollen fürs erste Quartal der Vermarktung eher schlank ausfallen. Wie viel würdet ihr für eine größere Apple Watch bezahlen?

Apple wird im kommenden Herbst wohl eine neue, größere Apple Watch auf den Markt bringen. Diese Uhr soll besonders robust ausfallen und sich vor allem an Extremsportler und Outdoor-Enthusiasten richten. Die Beständigkeit hat aber ihren Preis: Die Uhr wird teuer ausfallen, Experten rechnen mit Preisen um die 900 Dollar. Vermarktet werden soll sie angeblich unter dem Brand „Apple Watch Pro“, Apfelpage.de berichtete.

Apple Watch Pro wohl eher kein Verkaufserfolg?

Das könnte wiederum dazu führen, dass Apple von dieser Uhr nur wenige Exemplare los wird, heißt es. Apple habe zunächst nur rund eine Million Einheiten für das erste Quartal der Vermarktung bestellt, so der Analyst Ross Young in seinem Auftritt in der MacRumors Show. Das ist deutlich weniger, als für Apple Watch-Neueinführungen üblicherweise geordert wird.

Es ist unklar, ob die Uhr neben ihrem Gehäuse aus einem Metall, das deutlich robuster als Aluminium sein soll, in Frage kämen hier etwa Stahl oder Titan, sowie einem etwas kratzfesteren und noch helleren Display, noch weitere Alleinstellungsmerkmale hat, die den hohen Preis rechtfertigen. Spekuliert wurde hier etwa über einen Satellitennotruf.

Wie viel wäre euch eine Outdoor-Uhr mit einem 50 mm-Display wert?

