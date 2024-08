Home Apps Schuld soll Apple sein: Spotify verliert praktische Funktion zur Lautstärkesteuerung

Spotify streicht eine praktische Funktion aus seiner App. Schuld daran soll Apple sein, das durch Änderungen an seinen Schnittstellen das Feature instabil gemacht haben soll. Dem Nutzer dürfte es am Ende egal sein, wer dafür verantwortlich ist, dass ihm nun Bedienkomfort verloren geht.

Spotify wird in wenigen Tagen eine Funktion verlieren, die durchaus praktisch war: Die Möglichkeit, die Lautstärke der Wiedergabe auf anderen verbundenen Geräten wie Smart Speakern oder Smart TVs steuern können. Das ist derzeit noch möglich, indem die Lautstärketasten direkt am iPhone gedrückt werden. Das wird aber in Bälde nicht mehr funktionieren.

Funktion verschwindet aus Spotify Connect

Stattdessen muss der Nutzer einen neuen Schieberegler in der App nutzen. Immer, wenn er die Lautstärketasten am iPhone betätigt, während ein Gerät per Spotify Connect verbunden ist, soll eine entsprechende Benachrichtigung eingeblendet werden.

Für den Nutzer bedeutet das aber einen gesenkten Bedienkomfort für diese Funktion und die Schuld daran soll bei Apple liegen.

Spotify: Apple hat Feature kaputt gemacht

Apple habe dafür gesorgt, dass diese Funktionalität geändert werden musste, zitieren Medienberichte Spotify. Der iPhone-Konzern habe die entsprechenden APIs so geändert, dass das Feature instabil wurde und nicht mehr genutzt werden könne.

Apple, so Spotify weiter, verweigere Spotify weiterhin den Zugang zu den Techniken, die Apple Music nutze, wenn Inhalte auf verbundenen Geräten wiedergegeben werden.

Dieses Verhalten könne ein Verstoß gegen den Digital Markets Act (DMA) der EU sein, so Spotify weiter. Sollte sich die EU dieser Position annehmen, könnte Apple gezwungen sein, an dieser Stelle nachzuarbeiten.

