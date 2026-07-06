Code in iOS 27 Beta: Apple arbeitet offenbar an AirPods Pro mit Kameras

Apple könnte den nächsten großen Schritt für seine AirPods vorbereiten. In der zweiten Entwickler-Beta von iOS 27 wurden Hinweise auf ein bislang unbekanntes Gerät mit dem Codenamen B790 entdeckt. Entwickler gehen davon aus, dass es sich dabei um die seit Längerem erwarteten AirPods Pro mit integrierten Kameras handelt.

Auf die Entdeckung aufmerksam machte der Entwickler Sam Henri Gold. Im Quellcode von iOS 27 Beta 2 finden sich Anweisungen für die Verarbeitung von zwei Bildern aus Kameras auf der linken und rechten Seite des Kopfes des Nutzers. Genau diese Beschreibung passt zu früheren Gerüchten über AirPods Pro, deren Kameras in den Stielen der Ohrhörer sitzen sollen.

Kameras für Apple Intelligence statt für Fotos

Die integrierten Kameras sollen nach aktuellem Kenntnisstand nicht zum Fotografieren oder Filmen dienen. Stattdessen sollen sie Apples KI-Systemen Informationen über die Umgebung liefern. So könnten die AirPods erkennen, worauf der Nutzer blickt, und Funktionen wie Visual Intelligence auch ohne iPhone-Kamera ermöglichen.

Denkbar wäre beispielsweise, dass Nutzer Siri Fragen zu Gebäuden, Objekten oder Texten in ihrer Umgebung stellen können, während die Kameras die benötigten Informationen erfassen. Damit würden die AirPods zu einem weiteren Baustein von Apple Intelligence werden.

Der Fund im Beta-Code deutet darauf hin, dass Apple die Softwareunterstützung für das neue Produkt bereits vorbereitet. Das bedeutet allerdings nicht zwangsläufig, dass die AirPods kurzfristig erscheinen. In der Vergangenheit fanden sich immer wieder Hinweise auf neue Hardware in Betaversionen von iOS, Monate oder sogar Jahre vor der offiziellen Vorstellung.