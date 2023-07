Home Deals Saubermann-Deal: Roborock S7 Max Ultra 30% günstiger

Saubermann-Deal: Roborock S7 Max Ultra 30% günstiger

Verfasst von Patrick Bergmann // 18. Juli 2023 um 20:41 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Gerade im Haushalt gibt es einige Aufgaben, die echte Zeitfresser sind. Wir zählen die Bodenpflege dazu, besonders dann, wenn man Kinder und/oder Haustiere hat. Die lässt sich nun dank diverser Staub- und Wischroboter automatisieren – zu einem entsprechenden Preis. Roborock hat jedoch ein Einsehen für alle Kunden, die zum Prime Day 2023 nicht zuschlagen konnten.

Roborock S7 Max Ultra für unter 1000 Euro

Auf der CES 2023 stellte Roborock den neuen S8 pro Ultra vor, der einige Verbesserungen wie eine zweite Bürstenrolle oder eine etwas höhere Saugkraft bietet. Das lässt man sich mit knapp 1500 Euro auch gut bezahlen. Da lohnt ein Blick auf den Vorgänger: Der S7 Max Ultra bietet ebenfalls eine solide und nahezu komplette Ausstattung an:

5500 Pa-Saugleistung

VibraRise 2.0 Wisch-System mit bis zu 3000 Umdrehungen pro Minute für die Mops

LiDAR-Navigation

Automatisches Entleeren des Staubbehälters

Automatisches Auswaschen der Mops

Heißluftrocknung

selbstreinigen

usw.

Der S7 Max Ultra ist auch deswegen so interessant, weil er heute für unter 1000 Euro erhältlich ist. Die UVP liegt bei 1399,00 Euro, Amazon bietet das Modell aktuell mit 30% Rabatt an – ihr zahlt also nur 979,00 Euro. Dafür bekommt ihr einen Wisch- und Staubroboter, der immer noch zur Spitzengruppe zählt. +

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!