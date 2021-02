Satechi Quatro Wireless Powerbank im Test: DAS Akku-Pack für alle Apple-User | REVIEW

Die Satechi Quatro Wireless ist eine Powerbank mit 10.000 mAh, die vor allem für Apple-Geräte sehr viele Vorteile hat. Die größten Besonderheiten sind der integrierte Apple-Watch-Charger und die kabellose Lademöglichkeit. Bei der Verarbeitung und Handhabung könnte der Hersteller noch nachbessern. Der Preis von knapp 100 Euro ist zwar recht hoch, vergleichbare Powerbanks mit demselben Leistungsumfang findet man momentan jedoch nicht.

Im Herbst 2019 habe ich einen Kommentar darüber geschrieben, warum ich die Zubehörhersteller von damals hätte verfluchen können (zum Artikel). Unter dem etwas reißerischen Titel „Eine Powerbank für die Apple Watch? Heute nicht…“ philosophierte ich über das großflächige Fehlen eines vernünftigen Akku-Packs, das sowohl für iPhone/iPad als auch die Apple-Uhr einen brauchbaren Einsatzzweck bietet.

Denn entweder erhielt man ein Watch-Only-Ladegerät mit lächerlich wenig Akkuleistung oder überteuerte Kombinationen mit Lightning-Ausgang, die man teilweise per Micro-USB (würg!) laden musste. Selbst im Apple Store fand und findet man keine sinnvollen Artikel. Ein Beispiel für solch eine ‚Abscheulichkeit‘ wäre die Elevation Lab BatteryPro (Affiliate-Link) für 100 Euro.

Beendet hatte ich meine Kolumne damals mit:

Also, liebe Powerbankentwickler, hier mein Appell an Euch, um das Weihnachtsgeschäft etwas anzukurbeln:

Ein Ladekästchen mit ordentlich Saft, Lightning oder zumindest USB C und natürlich einem Apple Watch-Dock zu einem attraktiven Preis. Danke, hab Euch lieb!