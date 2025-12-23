23. Tag im 2025er Countdown: Dieses Mal „From the World of John Wick: Ballerina“ für 4,99 Euro mitnehmen

Ana de Armas ist aktuell eine der gefragtesten Schauspielerinnen, in jüngster Vergangenheit haben es ihr vor allem Actionfilme angetan. In diesem Fall tritt sie ein besonders schweres Erbe an, macht das aber beeindruckend gut.

Tag 23 im 2025er Countdown

Nach einem regelrechten Blutbad ist die Familie Macarro praktisch ausgelöscht. Nur Eve (Ana de Armas) lebt noch – und sie schwört Rache um jeden Preis. Mit diesem Plan vor Augen sucht sie Hilfe bei der Familie der Ruska-Roma, um sich dort an einer Ballettschule durch die Lehrerin Nogi (Sharon Duncan-Brewster) zur kaltblütigen Killerin ausbilden zu lassen und sich dann auf die Suche nach denen zu machen, die ihre eigene Familie auf dem Gewissen haben. Doch das Ruska-Roma-Leben unter der strengen Herrschaft der Direktorin (Anjelica Huston) ist alles andere als ein Zuckerschlecken und der Weg zur Rache lang und steinig…

