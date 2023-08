Home Sonstiges SanDisk: Viele Nutzer klagen über plötzliches Versagen von externen SSDs

SanDisk: Viele Nutzer klagen über plötzliches Versagen von externen SSDs

Western Digital Corporation, zu der auch die SanDisk-Marke gehört, hat in den vergangenen Monaten viel Kritik rund um die externen Festplatten einstecken müssen, die das Unternehmen verkauft. Diese scheinen nämlich überproportional oft Probleme zu bereiten, wodurch nun bereits schon viele Käuferinnen und Käufer die darauf gespeicherten Daten verloren haben. Aus diesem Grund haben schon jetzt langjährige Verfechter der Marke den Rücken gekehrt.

Seit Anfang dieses Jahres häufen sich Berichte darüber, dass externe Festplatten der Firma Western Digital Corporation, die unter anderem auch die Marke SanDisk vermarktet, plötzlich nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren. So berichtete The Verge zum Beispiel, dass ein dort angestellter Redakteur 3TB an Videodateien verlor, die er auf seiner SanDisk Extreme SSD gespeichert hatte. Bekanntlich können solche Geräte nach einiger Zeit defekt sein, doch bei ihm handelte es sich um ein Ersatzgerät, das er erst wenige Monate zuvor erhalten hatte.

Laut dem Fotografen-Blog PetaPixel habe das Unternehmen infolgedessen ein Firmware-Update veröffentlicht, um das Problem zumindest im Zusammenhang mit 4TB-Modellen zu beheben, doch andere SSDs der Marke seien nach wie vor betroffen. Nachdem zwei Angestellte des Blogs gravierende Fehler an den Festplatten festgestellt hätten, hätte der Rest der Belegschaft bereits aufgehört, diese zu nutzen.

Empfehlung, externe Festplatten der Marke nicht mehr zu verwenden

Abgesehen von The Verge, PetaPixel und anderen News-Blogs haben auch zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer auf Reddit von ähnlichen Problemen berichtet. Darüber hinaus bemerkte ein Nutzer, dass parallel zu der Häufung negativer Nutzererfahrungen das Unternehmen damit begonne hat, eine Vielzahl an Rabattaktionen in die Wege zu leiten, offenbar um den verbleibenden Bestand loszuwerden. Somit steht die Frage im Raum, ob und wie lange Western Digital bereits von der fehlerhaften Ware gewusst hat.

Aufgrund der zahlreichen Beschwerden ist PetaPixel schon seit Monaten darum bemüht, mit Western Digital in Kontakt zu treten, um eine Erklärung für die andauernden Probleme zu erhalten, doch das Unternehmen hat bislang keine zufriedenstellenden Antworten geliefert. Deshalb rät der Blog nun davon ab, weiterhin externe Festplatten der Firma zu verwenden und empfiehlt Alternativen wie Sabrent und LaCie.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!