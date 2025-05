Sam Altman: Steve Jobs wäre stolz auf Jony Ive‘s Deal

Gestern überraschte uns die Nachricht, das OpenAI in das von Jony Ive geführte KI-Startup investiert. Das selbst noch recht kleine Unternehmen hinter ChatGPT kooperiert also mit dem ehemaligen Designchef von Apple. CEO Sam Altman zeigt sich begeistert und ist sich sicher: Steve Jobs wäre sehr stolz auf Jony Ive‘s Entscheidung.

OpenAI kauft sich also für 6,5 Milliarden in Jony Ive’s „LoveFrom“ ein. Während es noch keine konkreten Angaben über ein gemeinsames Ziel gibt, lässt sich doch ganz gut erahnen, in welcher Form beide Seiten von dem Deal profitieren. ChatGPT gilt weiterhin als das Maß der Dinge in Sachen künstliche Intelligenz, mit dem ikonischen Apple Designer ist der nächste Schritt hin zu einer passenden Hardware gemacht. Für Jony Ive ist es das erste Mal seit seinem Abgang von Apple, dass er wieder aktiv Produkte gestalten kann.

Aus „LoveFrom“ wird „io“

Als dieser im Jahr 2019 Apple verließ, gründete er recht schnell das Designer-Kollektiv „LoveFrom“. Hier arbeitete kurzzeitig auch Evans Hankey, seine Nachfolgerin als Chefdesignerin bei Apple. Das Studio flog relativ lange unter dem Radar, bis OpenAI am gestrigen Mittwoch seinen Einstieg bekannt gab.

Branchen-Insider und auch Apple-Führungskräfte sind sich sicher, dass die Tage von gewöhnlichen Smartphones gezählt sind. Eddy Cue etwa, seines Zeichens Vizepräsident für die Onlinedienste und Services bei Apple, ist sich sicher, dass es 2035 keine iPhones mehr brauchen wird.

Künstlicher Intelligenz gehört eindeutig die Zukunft und es wird wohl darum gehen, daran angepasste Hardware zu entwickeln. Auf diesen Weg machen sich nun OpenAI und Jony Ive – eine Zusammenarbeit, auf die laut Altman sogar Steve Jobs stolz gewesen wäre.