Apple-Studie: So lernen Roboter dank der Vision Pro menschliches Verhalten

Apple möchte seine Bemühungen bezüglich Robotik intensivieren. Schon bald könnte es einen Smart Home Roboter geben, der mit menschenähnlichen Bewegungen im Alltag helfen kann. Auf dem Weg dahin nimmt Apple nun an einer Studie teil.

Aus dem Dokument mit dem Namen „Humanoid Policy ~ Human Policy“ geht hervor, wie Apple und seine Studienpartner an einer humanoide Zukunft arbeiten. Mitgewirkt haben neben dem iPhone-Konzern die Universitäten San Diego, Carnegie Mellon und Washington sowie das MIT. Neben allgemeinen Regeln für humanoide Roboter stellen Apple und Co darin dar, wie diese durch die Apple Vision Pro auf menschliche Bewegungen trainiert werden.

Vision Pro-Hardware und Apple-Software sammeln Daten

Insgesamt 25.000 menschliche und 1.500 Roboter-Demonstrationen bilden die Grundlage für einheitliche KI-Richtlinien der Studie. Die Daten wurden mit Hilfe einer Vision Pro-App und über die untere linke Kamera der VR-Brille gesammelt. Um günstiger testen zu können, wurde diese Hardware zudem an einfachere Brillen montiert. Mit Apples ARKit konnten Bewegungsmuster von Kopf und Händen erstellt werden.

In einem geteilten Format namens HAT (Human Action Transformer) kombinierten die Forscher beide Arten von Demonstrationen. Dadurch können sie Rückschlüsse auf Bewegungen ziehen und humanoide an menschliche anpassen. Laut Studienautoren konnten durch dieses Vorgehen in bestimmten Situationen deutlich herausforderndere Aufgaben bewältigt werden als in vergleichbaren Tests.

Wann erste für Konsumenten erwebliche Ergebnisse zu erwarten sind, ist aktuell offen. Gerüchten nach baut Apple derzeit an einem HomePod mit Roboterarm. Ein Marktstart wird für 2026 oder 2027 erwartet. Einen humanoiden Roboter wird Apple wenn überhaupt deutlich später zur Verfügung stellen können.