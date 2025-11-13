Ringlicht und Designanpassungen: Neuerungen in macOS und iOS 26.2 Beta 2

Apple hat gestern Abend die zweite Entwickler-Beta für iOS 26.2, macOS 26.2 und Co veröffentlicht. Neben den aus der ersten Runde bekannten Neuerungen hat Apple in der zweiten Version an weiteren Kleinigkeiten gefeilt. Wir stellen sie euch hier kurz vor.

iOS 26.2 kommt voraussichtlich noch dieses Jahr und bringt die AirPods-Live-Übersetzung in die EU, KI-Neuerungen für Apple Podcasts und Änderungen bei der Schlafbewertung über die Apple Watch. Neu sind in Beta 2 dieser iOS-Kleinigkeiten sowie eine macOS-Änderung.

Games App

Die in iOS 26 neu hinzugekommene „Spiele“-App vereint Game Center, Apple Arcade und Spiele aus dem App Store. Mit iOS 26.2 ändert Apple die Art und Weise, wie durch die Anwendung navigiert werden kann. Neu sind die Möglichkeiten, die Bibliothek zu filtern oder zu sortieren. Navigiert werden kann künftig auch per Controller, zudem bietet das Game Center Echtzeit-Aktualisierung von Spielständen im Hintergrund an.

Liquid Maßband

Die App „Maßband“ vereint eine Wasserwaage und die Möglichkeit, Entfernungen via Kamera zu messen. Die Wasserwaage wird ab iOS 26.2 im neuen Liquid Glass angezeigt.

CarPlay-Benachrichtigungen

Mit iOS 26 hat Apple Schnellreaktionen für iMessage über CarPlay implementiert. Wer diese Möglichkeit nicht nutzen will, kann sie dank iOS 26.2 bald deaktivieren.

macOS 26.2: Virtuelles Ringlicht bei Videoanrufen

Eine spannende Neuigkeit gibt es für Fans von Ringlichtern. macOS 26.2 führt ein Feature namens „Edge Light“ ein, wodurch bei Videoanrufen ein leuchtender Ring rund um den Bildschirm erscheint, um das eigene Gesicht besser auszuleuchten. Vergleichbar ist das mit der Blitz-Funktion der iPhone-Selfie-Kamera, bei der beim Auslösen der Bildschirm kurz hell aufleuchtet.