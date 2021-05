Home Apps AppSalat: So funktioniert die CovPass-App

In Zukunft könnte es wohl öfters nötig sein, seinen Impfstatus vorzuweisen. Das soll die CovPass-App in Deutschland demnächst vereinfachen. Wie diese funktioniert, klären wir im heutigen AppSalat.

Nachdem CovPass am iPhone oder einem anderen Smartphone installiert ist, kann diese App als Nachweis des eigenen Impfstatus gegen das Coronavirus verwendet werden. Dafür ist einfach der QR-Code am Impfzertifikat, welches im Impfzentrum oder beim Hausarzt erhältlich ist, zu scannen. Die Daten werden dann lokal auf dem Smartphone gespeichert und mit keiner Cloud synchronisiert. Zudem seien diese mehrfach geschützt, wie aus der Webseite der App hervorgeht.

Impfschutz vorweisen

Bei einer Überprüfung des Impfschutzes generiert CovPass einen QR-Code zum Vorzeigen. Aus diesem ist nur der Impfstatus, der Name und das Geburtsdatum lesbar – weitere Daten werden darüber nicht weitergegeben. Dabei ist nicht einmal eine Internetverbindung notwendig, da die Daten ja am Gerät abgelegt sind. Der Code wird aber auch nur nach Aufbau eines vollständigen Schutzes gescannt, was 14 Tage nach der Impfung der Fall ist.

Wann CovPass in Deutschland verfügbar sein wird, ist noch nicht klar. Wenn es nach dem Gesundheitsminister geht, soll der digitale Impfnachweis ab „Ende Juni“ da sein. Abzuwarten bleibt auch, wie flächendeckend die App unterstützt wird.

