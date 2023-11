Home Featured Reparieren statt wegwerfen: EU-Parlament will längeres Leben für Technik

Mehr reparieren und weniger wegwerfen: das EU-Parlament verabschiedet eine Position zu einem gestärkten Recht auf Reparatur. Aus diesem Recht soll in vielen Bereichen eine Pflicht werden, Geräte sollen teils über ihre gesamte Lebensdauer reparierbar bleiben müssen. In den USA geht die Gesetzeslage in eine ähnliche Richtung.

Elektroschrott ist ein ständig wachsendes Problem unserer Zeit. Um diesem und der damit einhergehenden Verschwendung wertvoller Rohstoffe wie seltener Erden zu begegnen, bei deren Bezug und Verarbeitung eine ungesunde Abhängigkeit von China entstanden ist, hat das EU-Parlament nun seine Position zur Reparierbarkeit von Produkten festgelegt. Diese wurde mit überwältigender Mehrheit der Abgeordneten verabschiedet.

Geräte sollen länger repariert werden, Kunden müssen Leihgeräte erhalten

Darin heißt es, dass Geräte in diversen Bereichen über die gesamte erwartete Lebensdauer reparierbar bleiben müssen, hierzu muss der Hersteller die Reparatur nicht nur selbst anbieten, sondern auch Dritten die Möglichkeit zur Reparatur bieten, indem die nötigen Komponenten und Dokumentationen bereitgestellt werden. Für die Dauer der Reparatur sollen die Hersteller Leihgeräte stellen, darüber hinaus sollen wirtschaftliche Anreize wie Gutscheine für Reparaturen verstärkt angeboten werden, wie es in Österreich und einigen Modellregionen in Deutschland bereits jetzt der Fall ist.

Die neuen Auflagen gelten allerdings nicht für alle Produkte, was einigen Interessengruppen nicht weit genug geht. Eingeschlossen sind etwa Smartphones und Tablets, darüber hinaus Haushaltsgeräte und weiße Ware. Andere Artikel wie Smartwatches, TWS-Headsets und elektronisches Kinderspielzeug fallen jedoch nicht unter die neue Regelung.

Neues Gesetz noch nicht in trockenen Tüchern

Noch ist nicht sicher, dass die neuen Auflagen auch zeitnah kommen. Zunächst werden sie als Richtlinie verabschiedet, was bedeutet, nationale Gesetzgeber haben einigen Spielraum bei der Interpretation. Zudem ist der EU-Rat, in dem die Minister und Staatschefs sitzen, mit der Position nicht einverstanden. Anfang Dezember sollen die Abstimmungen zwischen Rat, Kommission und Parlament beginnen.

