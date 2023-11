Home iPhone Permanente Evolution? Liste aller jemals verbauten iPhone-Kameras

Permanente Evolution? Liste aller jemals verbauten iPhone-Kameras

Verfasst von Fabian Schwarzenbach // 23. November 2023 um 16:37 Uhr // iPhone // // Keine Kommentare

Die Kamera ist jedes Jahr aufs Neue das, was sich im iPhone am stärksten weiterentwickelt. Während auf der Front bis auf Notch und Dynamic Island nichts Aufregendes passiert, bewirbt Apple in jeder iPhone-Generation die neuesten Errungenschaften in der Kamera-Entwicklung.

9to5mac hat nun eine Liste zusammengestellt, welche die Komponenten eines jeden iPhone-Modells bis hin zum originalen iPhone zeigt. Während die Schritte zwischen den einzelnen Modelljahren nicht mehr allzu groß auffallen, ist die Entwicklung über mehrere Jahre hinweg beachtlich.

1, 2 oder 3: Wie viele Linsen dürfen es sein?

Neben der gestiegenen Anzahl der einzelnen verbauten Linsen haben sich auch die Spezifikationen der einzelnen Linsen stark verbessert. Wie deutlich dieser Fortschritt seit dem ersten iPhone ist, zeigt die unten gezeigte Liste. Von einer einzelnen 2 MP Linse sind wir über die Einführung der Selfie-Kamera nun bei einem drei Linsen umfassenden Kamerasystem mit 48 MP in der Hauptlinse angekommen.

Mehr MP bedeuten prinzipiell einen größeren Sensor, auf den mehr Licht fallen kann. Dadurch entstehen in der Regel detailliertere Bilder, doch zu einem guten Bild gehört noch mehr. Über die Blenden lässt sich grundsätzlich sagen: Je höher der Brennweite ƒ, desto offener ist die Blende. Für Landschaftsaufnahmen ist das gut, wer detailreiche Bilder in der Nähe haben will, ist mit einer kleineren Blende besser dran. So kommt es, dass moderne iPhone eine kleinere und vermeintlich schlechtere Blende haben. Um allen Ansprüchen gerecht zu werden, verbaut Apple in aktuellen iPhones mehrere Linsen, die für unterschiedliche Zwecke verschiedene Brennweiten haben. Hier ist die gesamte Liste:

iPhone 15 Pro Max

48 MP Weitwinkelobjektiv ƒ/1,78 hinteres Hauptobjektiv, 12 MP Ultraweitwinkelobjektiv ƒ/2,2 und 12 MP Teleobjektiv mit 2x bei ƒ1,78, 3x bei ƒ2,8 und 5x bei ƒ2,8, 12 MP TrueDepth ƒ/1,9 Frontobjektiv

iPhone 15 Pro

48 MP Weitwinkelobjektiv ƒ/1,78 hinteres Hauptobjektiv, 12 MP Ultraweitwinkelobjektiv ƒ/2,2 und 12 MP Teleobjektiv mit 2x bei ƒ1,78 und 3x bei ƒ2,8, 12 MP TrueDepth ƒ/1,9 Frontobjektiv

iPhone 15 und 15 Plus

48 MP Weitwinkelobjektiv ƒ/1,6 auf der Rückseite, 12 MP Ultraweitwinkelobjektiv ƒ/2,4 und 12 MP TrueDepth ƒ/1,9 auf der Vorderseite

iPhone 14 Pro- und 14 Pro Max

48 MP Weitwinkelobjektiv ƒ/1,78 hinteres Hauptobjektiv, 12 MP Ultraweitwinkelobjektiv ƒ/2,2 und 12 MP Teleobjektiv 2x @ ƒ/1,78 oder 3x @ ƒ/2,8 hinteres Objektiv, 12 MP TrueDepth ƒ/1,9 Frontobjektiv

iPhone 14 und 14 Plus

12 MP Weitwinkelobjektiv ƒ/1,5 und Ultraweitwinkelobjektiv ƒ/2,4 auf der Rückseite, 12 MP TrueDepth ƒ/1,9 Objektiv auf der Vorderseite

iPhone 13 Pro und Pro Max

12 MP Weitwinkelobjektive ƒ/1,5, Ultraweitwinkelobjektive ƒ/1,8 und Teleobjektive ƒ/2,8 auf der Rückseite, 12 MP TrueDepth ƒ/2,2 Frontkamera

iPhone 13 und 13 Mini

12 MP Weitwinkelobjektive ƒ/1,6 und Ultraweitwinkelobjektive ƒ/2,4 auf der Rückseite, 12 MP TrueDepth ƒ/2,2 auf der Vorderseite

iPhone SE der 3. Generation

12 MP breites ƒ/1,8-Rückobjektiv und 7 MP ƒ/2,2-Frontobjektiv

iPhone 12 Pro Max

12 MP Weitwinkelobjektive ƒ/1,6, Ultraweitwinkelobjektive ƒ/2,4 und Teleobjektive ƒ/2,2 auf der Rückseite, 12 MP TrueDepth ƒ/2,2 auf der Vorderseite

iPhone 12 Pro

12 MP Weitwinkelobjektiv ƒ/1,6, Ultraweitwinkelobjektiv ƒ/2,4 und Teleobjektiv ƒ/2,0 auf der Rückseite, 12 MP TrueDepth ƒ/2,2 Objektiv auf der Vorderseite

iPhone 12

12 MP Weitwinkelobjektive ƒ/1,6 und Ultraweitwinkelobjektive ƒ/2,4 auf der Rückseite, 12 MP TrueDepth ƒ/2,2 auf der Vorderseite

iPhone 12 Mini

12 MP Weitwinkelobjektive ƒ/1,6 und Ultraweitwinkelobjektive ƒ/2,4 auf der Rückseite, 12 MP TrueDepth ƒ/2,2 auf der Vorderseite

iPhone SE der 2. Generation

12 MP breites ƒ/1,8-Rückobjektiv und 7 MP ƒ/2,2-Frontobjektiv

iPhone 11 Pro und Pro Max

12 MP Weitwinkelobjektive ƒ/1,8, Ultraweitwinkelobjektive ƒ/2,4 und Teleobjektive ƒ/2,0 auf der Rückseite, 12 MP TrueDepth ƒ/2,2 auf der Vorderseite

iPhone 11

12 MP Weitwinkelobjektiv ƒ/1,8 und Ultraweitwinkelobjektiv ƒ/2,4 auf der Rückseite, 12 MP TrueDepth ƒ/2,2 Objektiv auf der Vorderseite

iPhone XR

12 MP Weitwinkelobjektiv ƒ/1,8 auf der Rückseite und 7 MP TrueDepth ƒ/2,2 auf der Vorderseite

iPhone XS Max

12 MP Weitwinkelobjektiv ƒ/1,8 und Teleobjektiv ƒ/2,4 auf der Rückseite, 7 MP TrueDepth ƒ/2,2 Objektiv auf der Vorderseite

iPhone XS

12 MP Weitwinkelobjektiv ƒ/1,8 und Teleobjektiv ƒ/2,4 auf der Rückseite, 7 MP TrueDepth ƒ/2,2 Objektiv auf der Vorderseite

iPhone X-

12 MP Weitwinkelobjektiv ƒ/1,8 und Teleobjektiv ƒ/2,4 auf der Rückseite, 7 MP TrueDepth ƒ/2,2 Objektiv auf der Vorderseite

iPhone 8 Plus

12 MP Weitwinkelobjektiv ƒ/1,8 und Teleobjektiv ƒ/2,8 auf der Rückseite, FaceTime 7 MP ƒ/2,2-Objektiv auf der Vorderseite

iPhone 8

12 MP breites ƒ/1,8-Rückobjektiv und FaceTime 7 MP ƒ/2,2-Frontobjektiv

iPhone 7 Plus

12 MP Weitwinkelobjektiv ƒ/1,8 und Teleobjektiv ƒ/2,8 auf der Rückseite, FaceTime 7 MP ƒ/2,2-Objektiv auf der Vorderseite

iPhone 7

12 MP breites ƒ/1,8-Rückobjektiv und FaceTime 7 MP ƒ/2,2-Frontobjektiv

iPhone SE der ersten Generation

12 MP breites ƒ/2,2-Rückobjektiv und FaceTime 1,2 MP ƒ/2,4-Frontobjektiv

iPhone 6s und 6s Plus

12 MP ƒ/2,2-Rückobjektiv und FaceTime 5 MP ƒ/2,2-Frontobjektiv

iPhone 6 und 6 Plus

8 MP ƒ/2,2-Rückobjektiv und FaceTime 1,2 MP ƒ/2,2-Frontobjektiv

iPhone 5s

8 MP ƒ/2,2-Rückobjektiv und FaceTime 1,2 MP ƒ/2,4-Frontobjektiv

iPhone 5c

8 MP ƒ/2,4-Rückobjektiv und FaceTime 1,2 MP-Frontobjektiv

iPhone 5

8-MP-Rückobjektiv und FaceTime 1,2-MP-Frontobjektiv

iPhone 4S

8-MP-Rückobjektiv und VGA-Qualitätsobjektiv vorne

iPhone 4

5 MP-Rückobjektiv und VGA-Qualitäts-Frontobjektiv

iPhone 3GS

3-MP-Rückobjektiv

iPhone 3G

2-MP-Rücklinse

Originales iPhone

2-MP-Rücklinse

Wir sind gespannt, ob Kamerasysteme mit drei Linsen das Maximum im iPhone sind oder ob wir in Zukunft noch größere und vor allem mehr Kameras bekommen.

