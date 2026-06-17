Randlos und gebogen: Apple arbeitet fleißig an Jubiläums-iPhones

Apples iPhone-Jubiläum soll mit einem spektakulären Gerät begangen werden. Die Arbeiten an dessen Markteinführung laufen offenbar auf Hochtouren und heraus kommen könnte ein Modell, das zumindest designtechnisch Maßstäbe setzt.

Apple intensiviert offenbar die Arbeiten an seinem für 2027 erwarteten Jubiläums-iPhones. Das berichtet Bloomberg unter Berufung auf mit den Plänen vertraute Personen. Das Gerät soll anlässlich des 20. Geburtstags des iPhones erscheinen und eines der bislang ambitioniertesten Designs in der Geschichte des Smartphones erhalten.

Mehrere Gerüchte deuten darauf hin, dass Apple für das Jubiläumsmodell auf ein nahezu randloses Display mit an allen Seiten gebogenem Glas setzen will. Das Design soll einen durchgehenden Bildschirm ohne sichtbare Begrenzungen ermöglichen und den Eindruck einer nahezu vollständig aus Glas bestehenden Vorderseite erzeugen.

Gleich zwei Jubiläumsmodelle

Dem Bericht zufolge plant Apple zwei Jubiläumsmodelle, die sich bei der Größe an den kommenden iPhone-18-Pro-Geräten orientieren sollen. Da das iPhone 18 Pro und das iPhone 18 Pro Max voraussichtlich erneut mit 6,3 beziehungsweise 6,9 Zoll großen Displays erscheinen werden, dürften auch die Jubiläumsmodelle ähnliche Abmessungen erhalten.

iPhone Ultra 2 auch schon in Entwicklung

Parallel dazu arbeitet Apple an der zweiten Generation seines faltbaren iPhones. Die beiden Jubiläumsmodelle sowie das neue Foldable sollen erstmals mit dem neuen A21-Prozessor ausgestattet werden. Der Chip wird auf Basis eines modernen 2-Nanometer-Fertigungsverfahrens produziert und soll sowohl die Leistung als auch die Energieeffizienz deutlich verbessern.

Bereits in diesem Jahr wird Apple mit dem A20 Pro den ersten großen Technologiesprung bei seinen Mobilprozessoren seit mehreren Jahren vollziehen. Der Chip der kommenden iPhone-18-Pro-Modelle soll ebenfalls auf der neuen 2-Nanometer-Technologie basieren und die bisher verwendeten 3-Nanometer-Prozessoren ablösen.

Interessant ist zudem Apples neuer Veröffentlichungsrhythmus. Das reguläre iPhone 18 soll laut den aktuellen Informationen nicht wie gewohnt im Herbst erscheinen. Stattdessen wird das Basismodell offenbar erst im Frühjahr 2027 vorgestellt. Es soll einen weniger leistungsstarken A20-Chip erhalten, der ebenfalls im 2-Nanometer-Verfahren gefertigt wird.