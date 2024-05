Home Sonstiges iPod-Prototyp enthält unveröffentlichtes Tetris-Spiel

iPod-Prototyp enthält unveröffentlichtes Tetris-Spiel

Heute ist Prototyp-Dienstag und nachdem wir am Vormittag bereits ein unveröffentlichtes Apple Watch-Armband gezeigt haben, gibt es in dieser News gleich zwei Entdeckungen. Sowohl die Hard- als auch die Software eines iPods von 2003 haben es in sich.

Ein Sammler von Apple-Prototypen hat nämlich eine Testversion eines iPods der dritten Generation in die Hände bekommen und darauf unveröffentlichte Beta-Software gefunden. Konkret handelt es sich dabei um ein voll funktionsfähiges Tetris, welches über das Click Wheel gesteuert werden kann. Zu sehen ist der ganze Prozess inklusive unkommentiertem Gameplay (ab Minute 6:52) auf dem YouTube-Kanal von Apple Demo.

iPod von 2003 in späten Entwicklungsstadium

In dem Video macht der Sammler zudem auf einige Auffälligkeiten aufmerksam, die ihm während der Untersuchung des Geräts aufgefallen sind. Auf der Beta-Software befinden sich neben dem auch später nie veröffentlichtem Tetris-Spiel lediglich zwei Songs. Dabei handelt es sich im lizenzfreie Musik von Mozart, die wohl zum Testen der Akkulaufzeit genutzt wurde. Auf der Rückseite ist nicht wie normal die GB-Anzahl des internen Speichers eingraviert, sondern das Zeichen „DVT“. Die Abkürzung steht für „Design Validation Testing“ und deutet auf eine fortgeschrittene Entwicklung hin, in welcher sich der iPod befand. Der Prototyp soll rund drei Monate vor der Präsentation hergestellt worden sein.

Tetris ist erst auf späteren iPod-Modellen und in anderer Form präsentiert worden, was diesen iPod 3 wohl zum einzigen mit dem Spiel macht.

