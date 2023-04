Home Sonstiges Programmtipp: FC Chelsea vs Real Madrid im Viertelfinale der Champions League schauen

18. April 2023

Für Fußballfans ist der Monat April extrem wichtig, in den europäischen Wettbewerben tritt die K.O.-Runde in ihre entscheidende Phase. Und heute gibt es ein absolutes Highlight, zwei europäische Schwergewichte treffen aufeinander.

FC Chelsea kämpft gegen Real Madrid um den Einzug in das Halbfinale

Im Rückspiel treffen der FC Chelsea und Real Madrid an der Stamford Bridge aufeinander und ringen um den Einzug in das Halbfinale der Königsklasse. Die Königlichen sind dabei dank des 2:0 im Hinspiel klar im Vorteil. Der Interimstrainer der Blues, Klublegende Frank Lampard, muss also ein kleines Wunder vollbringen. Der neue Eigentümer dürfte mit einem Aus im Viertelfinale nicht glücklich sein, nachdem man allein in der Winterpause über 300 Mio. Euro in neue Spieler investiert hatte. Allein der argentinische Weltmeister Enzo Fernandez, den man von Benfica Lissabon holte, kostete über 120 Mio. Euro.

Real Madrid hat in LaLiga nur noch geringe Chancen auf den Titel, bei 11 Punkten Rückstand auf den Erzrivalen FC Barcelona. Dementsprechend liegt der Fokus von Carlo Ancelotti auf der Königsklasse und die Spieler wie Kroos, Modric, Benzema und Co. wissen, wie man die Champions League gewinnt.

Auf Prime Video zu sehen

Solange ein deutsches Team am Wettkampf teilnimmt, zeigt Amazon an Champions-League-Dienstagen von den Play-offs bis zum Halbfinale jeweils ein Spiel mit deutscher Beteiligung. Ist kein deutsches Team mehr vertreten, wird stattdessen das Topspiel gezeigt. Anpfiff ist in der Regel um 21 Uhr, die Vorberichterstattung auf Prime Video beginnt schon früher. Was noch besonders erwähnenswert ist, Prime Video zeigt das Spiel in 4k. Anschließend gibt es noch eine ausführliche Zusammenfassung der restlichen Partien des Spieltags.

