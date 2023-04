Home iCloud / Services Apple TV+: „Beschütze sie“ mit Jennifer Garner kann ab sofort gestreamt werden

Apple TV+ ist bekannt für „Ted Lasso“, doch der Streamingdienst bietet mittlerweile mehr als eine Hand voll spannender Thrillerserien an. Neu dazugekommen ist nun die Serie „Beschütze sie“, die sich ab sofort streamen lässt.

Die deutsche Übersetzung ist etwas missraten, der englische Titel lautet “ The last Thing he Told Me“ und ist etwas passender. Die limitierte Serie „The Last Thing He Told Me“ folgt Hannah (gespielt von Jennifer Garner), einer Frau, die eine Beziehung zu ihrer 16-jährigen Stieftochter Bailey (gespielt von Angourie Rice) schmieden muss, um die Wahrheit darüber zu finden, um das Verschwinden ihres Mannes aufklären zu können. Basierend auf dem gefeierten Bestseller-Roman wird die Serie von Laura Dave zusammen mit dem Co-Schöpfer der Serie Josh Singer erstellt und adaptiert. Garner ist auch Executive Producer neben Hello Sunshines Reese Witherspoon und Lauren Neustadter.

Die Serie debütierte am vergangenen Freitag auf Apple TV+ und wird insgesamt sieben Folgen umfassen. Die ersten beiden Folgen können ab sofort angeschaut werden, die restlichen Folgen werden im üblichen wöchentlichen Turnus veröffentlicht.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Das ist umso bemerkenswerter, da Apple TV+ mit 6,99 Euro pro Monat immer noch der günstigste Streamingservice auf dem gesamten Markt ist. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.

