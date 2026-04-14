Programmhinweis: Viertelfinalrückspiel FC Liverpool vs. PSG

Für Fußballfans ist der April mit die schönste Jahreszeit, denn in den nationalen Ligen und in den europäischen Wettbewerben stehen die Entscheidungen an und es geht um alles. Damit kommen wir zum heutigen Viertelfinale in der Champions League, wo Liverpool in der heimischen Anfield Road ein dickes Brett bohren muss.

Kann Liverpool seine Saison retten?

Letzte Saison wurde der FC Liverpool mit Arne Slot noch englischer Meister, in dieser Spielzeit läuft man trotz gigantischer Investitionen in Höhe von 500 Mio. Euro im vergangenen Transfersommer seinen Ansprüchen meilenweit hinterher. Und dazu war man im Hinspiel in Paris gegen PSG komplett chancenlos: Man brachte es auf keine 30 Prozent Ballbesitz und wenn Paris Saint-German in der Chancenverwertung nur wenig effizienter gewesen wäre, müssten die Engländer nicht mal mehr antreten.

Die französischen Hauptstädter sind in der Ligue 1 zwar derzeit Tabellenführer, zeigten sich dort auch nicht immer sattelfest und haben den RC Lens im Nacken – die vier Punkte Vorsprung klingen beruhigender, als sie sind. Grund dafür, der RC Lens ein Spiel weniger absolviert. Für beide Clubs ist der Einzug in das Halbfinale in die Champions League also essenziell und es könnte spannender werden, als das Hinspielergebnis vermuten lässt.

Auf Prime Video zu sehen

Solange ein deutsches Team am Wettkampf teilnimmt, zeigt Amazon an Champions-League-Dienstagen von den Play-offs bis zum Halbfinale jeweils ein Spiel mit deutscher Beteiligung. Ist kein deutsches Team mehr vertreten, wird stattdessen das verfügbare Topspiel gezeigt. Anpfiff ist in der Regel um 21 Uhr, die Vorberichterstattung dürfte um 20:00 Uhr beginnen.

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Wichtig zu wissen, Prime Video zeigt die Partien auch in diesem Jahr wieder in 4k, DAZN schafft gerade mal 1080p. Im Anschluss werden noch die Highlights der anderen Partien des heutigen Tages gezeigt. Der aktuelle Titelträger sind die Franzosen von PSG, die im Finale Inter Mailand in München deklassiert haben.