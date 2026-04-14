Amazon kauft Globalstar: iPhone-Satellitenanwendungen sollen ausgebaut werden

Amazon kauft den Satellitendienstbetreiber Globalstar für einen Milliardenbetrag.

Globalstar erbringt mit seinen Satelliten bislang auch die Satellitendienste für Apples iPhone.

Für Apple ist der Kauf aber eher eine Chance, denn eine Komplikation.

Der Tech-Gigant Amazon übernimmt den Satellitenbetreiber Globalstar. Beide Unternehmen haben eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet. Das Geschäft hat ein Volumen von rund 11,6 Milliarden US-Dollar und soll vorbehaltlich regulatorischer Genehmigungen bis 2027 abgeschlossen werden.

Satellitenfeatures am iPhone sollen ausgeweitet werden

Parallel dazu haben Amazon und Apple eine separate Kooperation vereinbart. Künftig soll Amazons geplantes Leo-Satellitennetz bestehende Satellitenfunktionen auf iPhones und Apple Watches unterstützen. Dazu zählen unter anderem Notrufdienste, Nachrichtenversand, Standortfunktionen sowie Pannenhilfe über Satellit.

Amazon kündigte an, die bestehende Infrastruktur von Globalstar weiter zu betreiben und auszubauen. Gleichzeitig sollen neue Dienste gemeinsam mit Apple entwickelt werden, die auf dem erweiterten Satellitennetz basieren.

Für Apple bedeutet die Übernahme, dass zentrale Funktionen zur Satellitenkommunikation weiterhin gesichert bleiben. Der Konzern arbeitet zudem an zusätzlichen Anwendungen, etwa für Navigation, Datenaustausch und erweiterte Konnektivität auch außerhalb klassischer Mobilfunknetze.

Die Übernahme beendet zugleich Spekulationen über die Zukunft von Globalstar als exklusivem Partner für Apples Satellitendienste.

Diese sind für Kunden bislang nach wie vor kostenlos, doch noch immer drückt sich der Konzern um ein konkretes Preisschild herum. Viel mehr werden die SOS-Features stets für ein Jahr gratis gewährt, wobei dieser Gratiszeitraum bislang stets verlängert wurde.

Spätestens mit der Einführung weitergehender Anwendungen dürfte aber eine Gebühr fällig werden, diese könnte Apple etwa über die diversen iCloud+-Abos berechnen.