Programmhinweis: Qualifikation zur Ligaphase der Champions League zwischen Glasgow Rangers und Club Brügge live sehen

In den europäischen Fußballligen ist die neue Spielzeit langsam angelaufen und demnächst starten auch die europäischen Wettbewerbe. Wobei Letzteres nicht ganz korrekt ist, die Qualifikationsrunden für die Champions League, Europa League und Conference League laufen bereits. Prime Video zeigt nun die letzte Runde, die sogenannten Play-Offs.

Hinspiel zwischen Rangers und Club Brügge wird gezeigt

Die Champions League wurde zur letzten Saison reformiert und die Gruppenphase gegen ein Liga-System ausgetauscht. Zudem wurden die Preisgelder erhöht. Es ist also wichtig, den Sprung zu schaffen. Heute Abend kämpfen die Rangers aus Glasgow gegen den Club Brügge um einen der verbliebenden Plätze. Ihr könnt heute Abend live dabei sein, Prime Video zeigt das Spiel ab 20:45 live und in 4k.

Auf Prime Video zu sehen

Solange ein deutsches Team am Wettkampf teilnimmt, zeigt Amazon an Champions-League-Dienstagen von den Play-offs bis zum Halbfinale jeweils ein Spiel mit deutscher Beteiligung. Ist kein deutsches Team mehr vertreten, wird stattdessen das Topspiel gezeigt. Anpfiff ist in der Regel um 21 Uhr.

Die Auslösung zur Ligaphase findet am 28. und 29. August in Monaco statt. Neben den beiden Vereinen kämpfen unter anderem noch Benfica Lissabon, Fenerbahce Istanbul, Sturm Graz, FC Basel, der FC Kopenhagen, Roter Stern Belgrad, Qairat Almaty, FK Bodö/Glimt, Qarabag Agdam und Ferencvaros Budapest um den Einzug in die Ligaphase. Besonders das Team aus Ungarn dürfte hochmotoviert sein, findet das Finale anstehenden Champions-League-Saison am 30. Mai 2026 in Budapest statt.