Philips Hue: weiterer Leak zu diversen Leuchtmitteln aufgetaucht

In wenigen Wochen startet die IFA 2025 und mit Blick auf Philips Hue dürften sich die Überraschungen in Grenzen halten. Der Grund dafür ist ein umfassender Leak, der eine Vielzahl an neuen Produkten im Vorfeld zeigte. Unter anderem wird es einige neue Leuchtmittel geben.

Die neuen Leuchtmittel

Die wichtigste Neuerung dürften nicht die kommenden neuen Leuchtmittel sein, sondern vielmehr die neue Hue Bridge V3 Pro. Diese macht aufseiten der Hardware einen gigantischen Sprung, Apfelpage berichtete. Die bietet sich dann für die neuen Leuchtmittel idealerweise an.

Neuer Outdoor-Lightstrip mit Gradientfunktion

Es soll einige neue Lightstripes geben, wie Hueblog.de berichtete. Interessant ist dabei der neue Outdoor-Lightstripe, der mit einer Gradientfunktion ausgestattet sein soll. Neben dem Farbverlauf soll der heller und farbenfroher sein.

Hue Wired Secure Videodoorbell mit Chime

Schon im Frühjahr zeigten sich Hinweise darauf, dass Signify seine Hue-Secure-Produktlinie mit einer Videotürklingel ausbauen möchte. Es handelt sich um eine kabelgebundene Videotürklingel, die eine 2k-Auflösung bieten soll und mit einem Chime ausgestattet ist.

Zudem sind ein Bewegungs- und ein Infrarotsensor für Nachtsicht verbaut. Wie der Name schon verrät, muss die Klingel verkabelt und somit fest montiert werden.

Zwei neue Hue Festavia-Leuchtmittel

Eine permanent installierte Lichterkette und eine Lichterkette in Girlanden-Form erweitern die Festavia-Sparte von Philips Hue. Beide können verschiedene Farben darstellen und dürften in verschiedenen Längen erscheinen.

Außerdem soll die günstigere Sparte Hue Essential mit neuen Leuchtmitteln ausgebaut werden und das Produktportfolio nach unten abrunden.