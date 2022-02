Programmhinweis: Heute Abend Achtelfinale in der Champions League mit Real Madrid gegen PSG

Wer aufgepasst hat, weiß nun, dass Amazon Prime auch die Vorrundenpartien mit deutscher Beteiligung zeigte. Bayern spielt erst morgen gegen RB Salzburg in der Mozartstadt, weshalb wir diesen Leckerbissen bekommen Anpfiff ist in der Regel um 21 Uhr, die Vorberichterstattung auf Prime Video beginnt um 19.30 Uhr. Was noch besonders erwähnenswert ist, Prime Video zeigt das Spiel in 4k. Es lohnt sich auch, nach dem Spiel dranzubleiben, es wird eine ausführliche Zusammenfassung der übrigen Achtelfinal-Partien geben.

Über die Prime-App verfügbar

Das Spiel lässt sich direkt über die Prime-App streamen, ein entsprechender Reiter in den Highlights ist bereits verfügbar. Der Clou an der Sache? Das Spiel lässt sich für alle Kunden von Amazon Prime kostenfrei ohne Aufpreis streamen.