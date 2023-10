Home Apps ProCamera ist in version 17 erschienen: Das ist neu

Verfasst von Patrick Bergmann // 2. Oktober 2023 um 10:09 Uhr // Apps // // Keine Kommentare

Die erste volle Woche ist mit dem iPhone 15 absolviert und so langsam geht es von der Spielerei in den Alltag. Wer dabei zu Fotografieren auf eine der zahlreichen Drittanbieter-Apps setzen möchte, sollte einen Blick auf ProCamera werfen. Hier liegt nun Version 17 an.

ProCamera 17 ist erschienen

ProCamera ist eine App aus Deutschland, die wir in der Vergangenheit bereits diverse Male genauer unter die Lupe genommen haben. Zuletzt sorgte der Entwickler mit seinem kostenfreien E-Book für ein Highlight, Apfelpage berichtete. Mit Version 17 passt der Entwickler seine App an das aktuelle iOS 17 an und hat zudem noch ein paar weitere spannende Neuerungen parat:

Sofortige Aufnahme:

Auslösen ohne jegliche Verzögerung und schnellere Bereitschaft für die nächste Aufnahme stellen sicher, dass Sie immer genau den gewünschten Moment festhalten können.

Erweiterter Dynamikumfang (EDR)

Mit ProCameras Unterstützung für EDR verstärken Sie die visuelle Wirkung Ihrer Bilder bei der Aufnahme, beim Betrachten und beim Bearbeiten. Tippen Sie auf die EDR Schaltfläche im Album, um die Bildvorschau mit gesteigertem Dynamikumfang spürbar zu erleben. Außerdem können Sie in ProCamera die EDR Optimierung auch nachträglich für ältere Aufnahmen aktivieren, indem Sie das Foto in unserem verbesserten Bearbeitungsstudio öffnen.

Verbesserte ProRAW-Bearbeitung:

Mit der Unterstützung für den erweiterten Dynamikumfang (EDR) erhalten Sie beispiellose Kontrolle über Ihre ProRAW und RAW Bilder. Lassen Sie Ihre Fotos noch lebensechter wirken, vor allem bei der Anzeige auf EDR-fähigen Bildschirmen.

Präzises Filmen:

Ab sofort gibt es Zebrastreifen (Über-/Unterbelichtungswarnung) und Focus Peaking auch im Video-Modus! Die oft gewünschten Funktionen stehen selbst beim Filmen von 10-bit Dolby Vision HDR Videos zur Verfügung.

Unterstützung für anamorphe Objektive:

Verwandeln Sie Ihr iPhone oder iPad in eine echte Kinokamera mithilfe der umfassenden Funktionen für anamorphe Objektive (1.33x & 1.55x). In der Vergangenheit war diese Technik großen Filmproduktionen vorenthalten, ab sofort können Sie die beeindruckende Bildästhetik anamorpher Aufnahmen selbst entdecken und nutzen. Die bahnbrechenden Funktionen stehen ProCamera Up Nutzern sowohl im Foto- als auch im Video-Modus bereit (iOS 15 und neuer).

Update ist kostenfrei

Das Update selbst ist natürlich kostenfrei erhältlich und kann direkt über den iOS App Store bezogen werden. Zudem wollen wir noch einmal betonen, dass ProCamera aktuell noch eine der wenigen Kamera-Apps ist, die sich mit einem Einmalkauf erwerben lassen. Nur wer bestimmte Premium-Funktion benötigt, muss dafür das In-App-Abo in Anspruch nehmen.

-> ProCamera laden

Noch ein wichtiger Hinweis, die Mindestanforderung liegt nun bei iOS 15.1 bzw. iPadOS 15.1.

