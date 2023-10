Home iPhone iPhone 15 zu heiß? Instagram soll schuld sein

In der vergangenen Woche gab es einige Berichte zu überhitzenden iPhones der 15er-Reihe. Apple hat sich dem Problem angenommen und ist zu erstaunlichen Schlüssen gekommen. Auch wenn Apple die Schuld zum Großteil nicht bei sich sieht, wird es wohl bald ein entsprechendes Update geben.

Viele Nutzer berichteten sei dem Start des iPhone 15 von Geräten, die bei normalem Gebrauch zu heiß werden. Apple hat am Samstag auf die Berichte reagiert und mitgeteilt, man sei sich der Problematik bewusst. Das berichtet AppleInsider. Neben einem iOS 17-Bug, auf den Apple nicht näher eingeht, sind wohl Drittanbieter Apps Schuld am überhitzen. Apple und deren Entwickler arbeiten an einer Lösung, so die Kalifornier.

iOS 17-Update kommt bald

Eine prominente Drittanbieter-App, die das iPhone zu Glühen bringen kann, ist Instagram. Der YouTuber MKBHD hat herausgefunden, dass das iPhone 15 Pro während eines fünf minütigen Scrollens durch Instagram ungewöhnlich heiß wurde und zu einem Verlust von fünf Prozent des Akkus geführt hat. Die Beobachtung deckt sich mit anderen Berichten, Apple und Instagram arbeiten an einer Lösung.

Unabhängig davon hat Apple einen Bug in iOS 17 ausfindig gemacht, der bald in einem Update behoben worden werde. Worum es sich dabei handelt, erklärt Apple nicht. Das Hitze-Problem könnte aber damit zusammenhängen.

