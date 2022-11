Home Mobilfunk Problem im Telefonica-Netz? Ihr seid nicht allein

Das Netz von Telefonica, in dem unter anderem Kunden von O2 telefonieren und surfen, hat aktuell mit heftigen Problemen zu kämpfen. Dort kann derzeit nicht uneingeschränkt telefoniert werden, wie das Unternehmen mitteilte. Wie lange das Problem noch besteht, ist nicht klar.

Heute Nachmittag klemmt es kräftig im Netz von Telefonica, das unter anderem von Vertragskunden von O2 und vielen anderen Marken genutzt wird. Wie das Unternehmen inzwischen auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mitteilt, besteht eine Störung, die sich auf die Nutzung von 2G- und 4G-Netz bezieht. Über 5G kann indes noch nicht telefoniert werden.

Aktuell bestehen mögliche Einschränkungen bei der Telefonie in unserem Netz. Betroffen sind Telefonate im 2G und 4G Mobilfunk- sowie im Festnetz. Wir arbeiten daran den Service schnellstmöglich wiederherzustellen. Updates bekommt ihr hier: https://t.co/eEQjusqSpm.

O2 schreibt zu den Ursachen der Störung auf einer Hilfeseite:

Grund ist eine Störung an einem Voice-Server, der die Telefonate übermittelt. Ein Großteil der Telefonate kann über andere Server übermittelt werden.

Auch das Festnetz ist betroffen

Diese Störung betrifft allerdings nicht nur das Mobilfunknetz. Auch das Festnetz von Telefonica ist betroffen. Erste Berichte über Probleme trafen gegen späten Mittag ein.

Unklar ist, wie lange die Probleme noch anhalten werden. In den Abendstunden sollte alles wieder in Ordnung gebracht sein. Gegen Ende einer Störung kann es am Smartphone helfen, sich kurz aus dem Netz aus- und wieder einzubuchen.

