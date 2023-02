Home Apple Prioritäten setzen: Apple ernennt keinen neuen Chefdesigner

Prioritäten setzen: Apple ernennt keinen neuen Chefdesigner

Apple wird eine wichtige Stelle im Design-Team nicht neu besetzen: In Zukunft wird es keinen leitenden Chefdesigner mehr geben. Stattdessen sollen die Design-Strategen eigenverantwortlicher arbeiten und an den COO Jeff Williams berichten.

Man mag aus dieser strategischen Entscheidung herauslesen, was man möchte, doch unbestreitbar ist bei Apple in der Design-Abteilung ein laufender Paradigmenwechsel noch nicht abgeschlossen. Nach dem Weggang des langjährigen Design-Übervaters Jony Ive hat sich vieles bei Apple verändert, einige lieben, andere verachten den neuen Pragmantismus, der in den letzten Jahren Stück für Stück in das Design eingezogen ist. Doch der Trend dürfte sich fortsetzen, denn eine wichtige Position wird wohl nicht neu besetzt.

Wenn Vizepräsidentin für Industriedesign Evans Hankey demnächst aus dem Unternehmen ausscheidet, wird es auf dieser Position keinen Nachfolger geben, berichtet zuletzt Mark Gurman von Bloomberg.

Designer sollen direkt an Jeff Williams berichten

Stattdessen werden die Designer größere Eigenverantwortlichkeit übertragen bekommen, sie sollen direkt an den COO Apples Jeff Williams berichten, so Bloomberg. Williams wurde in den letzten Jahren mehr und mehr zum effizienten und geräuschlosen Machmal in Tim Cooks Maschinenraum und wird immer wieder als Nachfolger an der Konzernspitze gehandelt.

Allerdings sollen nicht alle leitenden Designer mit der Neuregelung der Kompetenzen einverstanden gewesen sein. Der nun getroffenen Strategischen Ausrichtung gingen dem Vernehmen nach kontroverse Debatten voraus.

Hankey hatte ihren Abschied von Apple Ende letzten Jahres angekündigt, der in den kommenden Monaten ansteht, Apfelpage.de berichtete. Allerdings wird sie den Übergang noch in beratender Funktion begleiten, wie sie und Apple anlässlich der Personalie erklärt hatten.

