Home Sonstiges Prime Video rollt ab sofort neue Ansicht aus – Anzeige kostenfreier Inhalte deutlich vereinfacht

Prime Video rollt ab sofort neue Ansicht aus – Anzeige kostenfreier Inhalte deutlich vereinfacht

Verfasst von Patrick Bergmann // 24. Juli 2024 um 18:21 Uhr // Sonstiges // // Keine Kommentare

Prime Video hat in den vergangenen zwei Jahren enorm viel in neue Inhalte investiert: Das Filmstudio MGM wurde übernommen, man zeigt die Champions League und seit diesem Sommer überträgt man exklusiv Wimbledon. Darunter leidet natürlich die Übersicht, zumal auch noch diverse kostenpflichtige Inhalte angeboten werden. Genau hier setzt der Streamingdienst nun an.

Bessere Darstellung von inkludierten Inhalten

Konkret wurde von Nutzern seit der letzten Überarbeitung aus dem Sommer 2022 die Übersicht bemängelt, welche Inhalte kostenfrei in Prime Video inkludiert sind und welche gegen zusätzliches Entgelt erworben werden müssen. Mit Zuhilfenahme von K.I soll die persönliche Anpassung der Oberfläche an den Nutzer verbessert werden, um passende Inhalte vorzuschlagen. Gleichzeitig sollen so in Prime Video enthaltene Inhalte klarer gekennzeichnet werden:

Personalisierte Empfehlungen durch KI.

Neuer Navigationsbalken mit spezifischen Kategorien.

Klare Kennzeichnung von kostenfreien und kostenpflichtigen Inhalten.

Neue „Prime“-Kategorie für Inhalte im Prime-Abonnement.

Vereinfachte Verwaltung von Zusatzabonnements.

Verbesserte Benutzeroberfläche mit neuen Animationen.

Optimierung für ältere Geräte.

Kostenpflichtige Inhalte sollen mit der gelben Einkaufstasche markiert werden, die zudem sichtbarer auf der Inhaltekachel platziert wird. Spannend dürfte zudem im Kontext mit K.I. das Ausspielen von Werbung werden, Gerüchten zufolge will Amazon hier seine „Anstrengungen“ intensivieren.

Rollout ab sofort

Die neue Benutzeroberfläche wird ab sofort ausgerollt und zwar weltweit. Bis die Änderungen bei jedem Kunden von Prime Video sichtbar werden, kann es also eine Weile dauern. Laut Amazon soll das jedoch in wenigen Wochen abgeschlossen sein.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.