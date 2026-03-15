Apple veröffentlicht neue Updates für das iPhone 6s, iPad Air 2 und iPhone X

Aktuell konzentriert sich alles auf die neuen MacBook-Modelle und das iPad Air 2026 mit M4, dabei vergisst der Konzern auch deutlich ältere Hardware nicht. Für das betagte iPhone 6S und Co. hat Apple unlängst nämlich ein Sicherheitsupdate veröffentlicht – die Begründung dazu ist etwas beunruhigend.

iOS 15.8.7, iPadOS 15.8.7, iOS 16.7.15 und iPadOS 16.7.15 sind verfügbar

Für das iPhone 6s, das iPhone 8, das iPhone X und das iPad Air 2 und das iPad Pro 9,7″ hat Apple vor wenigen Tagen iOS 15.8.7 bzw. iOS 16.7.15 und dem iPadOS-Pendant ein Update bereitgestellt. Es handelt sich dabei klar um eine Aktualisierung, die konkret Sicherheitslücken adressiert.

Sicherheitslücke Coruna wird geschlossen

Apple schließt mit den Updates eine Sicherheitslücke namens Coruna, die auf neueren Geräten bereits vor über zwei Jahren behoben wurde, auf älteren iPhones und iPads jedoch weiterhin ausgenutzt werden konnte. Sicherheitsforscher berichten, dass auf Basis dieser Schwachstelle ein Spionagewerkzeug im Umlauf ist, das bereits beim Besuch einer präparierten Webseite Schadsoftware auf ein Gerät einschleusen kann. Aufgrund des hohen technischen Aufwands gehen Experten davon aus, dass hinter der Entwicklung ursprünglich staatliche Akteure stehen könnten; in diesem Zusammenhang wird auch über eine mögliche Beteiligung der US-Regierung spekuliert.