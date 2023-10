Home Deals Prime Video Leihdeals: Über 35 zum Teil brandaktuelle Filme für je 0,99 Euro leihen

Verfasst von Patrick Bergmann // 8. Oktober 2023 um 12:09 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Spätestens an diesem Wochenende ist der Herbst endgültig in unseren Gefilden eingezogen, das Wetter ist eher grau, feucht und trüb. Ideal also, um es sich auf dem heimischen Sofa beqquem zu machen. Da passt es sich doch hervorragend, das Prime Video wieder seine altbekannte Leihfilm-Aktion auflegt. Und im Vergleich zum letzten Mal sind es dieses Mal zum Großteil Filme, die in diesem Jahr erschienen sind.

Prime Video-Leihdeals

So gibt es mit „The Whale“ unter anderem einen Oscargewinner, auch der weltweit beliebteste Klempner kann ausgeliehen werden. Anbei einmal ein kurzer Ausblick:

The Whale

Der Super Mario Bros. Film

Ein Job mit scharfer Aussicht

Die Drei ??? – Das Erbe des Drachen

Angry Birds 2

Venom 2: Let there be Carnage

Die Abenteuer von Tim und Struppi

Anmerkung

Wie üblich, richtet sich diese Aktion an Kunden von Amazon Prime. Nur diese haben die Möglichkeit, die Filme zu einer reduzierten Leihgebühr von lediglich 0,99 Euro auszuleihen. Amazon Prime kostet in der Jahresgebühr 89,90 Euro, alternativ könnt Ihr das auch monatlich für 8,99 Euro beziehen. Natürlich wollen wir nicht vergessen, dass es dann auch kostenfreien Versand bei allen Prime-Artikeln gibt. Wer noch kein Kunde ist und den nachfolgenden Link nutzt, kann den Dienst 30 Tage lang unkompliziert kostenfrei ausprobieren.

