Home Apps Premium-Titel „Call of Duty: Warzone Mobile“ kommt Mitte März für iPhone und iPad

Premium-Titel „Call of Duty: Warzone Mobile“ kommt Mitte März für iPhone und iPad

Gemessen an der Hardware, der Verbreitung sowie dem Angebot müssten das iPhone und das iPad die mit Abstand erfolgreichsten mobilen Spiele-Konsolen der Welt sein. Doch es fehlt an echten AAA-Titeln, doch dies wird sich demnächst ändern.

„Call of Duty: Warzone Mobile“

Der Bereich Gaming kommt auf dem iPhone, iPad und dem Mac trotz Apple Silicon immer noch nicht so recht in Schwung. Das ist etwas besorgniserregend, da Cupertino mit Apple Arcade bereits seit 2019 über eine Spiele-Flatrate verfügt. Doch ein sogenannter AAA-Titel ist nicht vorhanden. Dies will das Unternehmen nun ändern und lud vor einigen Wochen ausgesuchte Pressevertreter zu einem speziellen Gaming-Event ein. Dort zeigte man unter anderem „Call of Duty: Warzone Mobile“, welches speziell für Touchscreens neu entwickelt wurde

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Zum Beispiel haben die Spieler Dutzende Optionen, um das Layout der Steuerelemente neu anzuordnen. Das wird von entscheidender Bedeutung sein und über Erfolg bzw. Misserfolg entscheiden.

Kommt am 15. März

Das Spiel dürfte sich auch mit einem Controller am iPad oder iPhone zocken lassen und das macht zumindest bei uns Lust auf das Game. Allzu lange warten müssen wir nicht mehr. Die Sonderseite im iOS App Store verrät, dass das Spiel am 15. März 2023 erscheinen soll. Es soll außerdem den Auftakt einer ganzen Reihe an hochwertigen Spielen sein, die speziell für iPhone und iPad angepasst erscheinen sollen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!