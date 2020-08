Filmabend? Spider Man 9-Filme-Collection reduziert bei iTunes

Die erste Realverfilmung von Spider Man von Sam Raimi mit Tobel Maguire in der Hauptrolle aus dem Jahr 2001 gilt in den Augen vieler Comic Fans als die Geburtsstunde des Marvel Cinematic Universe. Vor allem die Aufnahmen, als sich Spider Man alias Toby Maguire in den Straßenschluchten von Manhattan durch die Lüfter schwingt, begeistern heute noch. Nun gibt es alle bisher 9 veröffentlichten Teile in einer Collection zu einem unschlagbaren Preis.

Grundsätzlich sind zurzeit fast alle neun Filme mit der freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft deutlich reduziert, doch den Preis der kompletten Sammlung schlägt keiner. Bei iTunes bekommt ihr dieses Paket, bestehend aus: Spider Man, Spider Man 2, Spider Man 3, The Amazing Spider Man, The Amazing Spiderman 2: Rise of Electro, Genom, Spider-Man: A New Universe, Spider-Man: Homecoming und Spider-Man: Far From Home, für unfassbar günstige 24,99€!

Als Schmankerl sind die von Sony Pictures produzierten Filme alle in 4k, Dolby Vision und Dolby Atmos erhältlich. Das Sony übrigens die Rechte an Spider Man hält, ist auch der Grund für das Fehlen bei Disney+ zurzeit.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!