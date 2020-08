Google Maps: Bald wieder auf Apple Watch + ab heute im CarPlay Dashboard

Wie Google heute bekanntgab, erhält Google Maps erneut Einzug auf der Apple Watch, nachdem der Kartendienst 2017 von der Uhr flog. Auch eine Unterstützung für das CarPlay Dashboard wurde angekündigt und heute ausgerollt.

Der Support für das Dashboard in CarPlay ermöglicht eine Multi-Tasking-Funktion, sodass man nun etwa neben einer Musik-Steuerung oder anderen Benachrichtigungen im Split-Screen auch Google Maps geöffnet haben kann. Die Funktion ist ab heute auf allen CarPlay-Fahrzeugen weltweit verfügbar.

Google Maps is now compatible with CarPlay Dashboard on all CarPlay supported vehicles globally. The Google Maps app for the Apple Watch starts rolling out worldwide in the coming weeks.