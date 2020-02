Powerbeats4 kommen: FCC gibt neuem Kopfhörer von Apple die Zulassung

Die Powerbeats3 von Apple werden wohl bald ein Update erhalten. Eine neue Version hatte sich schon länger angekündigt, Betas von iOS 13 hatten auf eine bevorstehende Aktualisierung hingedeutet. Neben neuen Powerbeats rechnen wir noch mit einigen weiteren neuen Audioprodukten von Appl in diesem Jahr.

Apple bringt wohl demnächst ein Update der Powerbeats-Kopfhörer. Aktuell werden noch immer die Powerbeats3 von Apple für 199,95 Euro verkauft. Heute nun hat die amerikanische Regulierungsbehörde einem neuen Audioprodukt von Apple die Zulassung für den Verkauf in den USA gegeben. Unter der Modellnummer A2015 werden wohl in nächster Zeit die Powerbeats4 in den Verkauf gehen. Bereits letzten Winter ergaben sich erste Hinweise auf neue Powerbeats von Apple, als in einer früheren Beta von iOS 13 Spuren auf neue Kopfhörer hindeuteten, Apfelpage.de berichtete.

Neue Powerbeats werden „Hey Siri“-Unterstützung und H1-Chip bekommen

Erwartet wird, dass Apple die Powerbeats4 auf den aktuellen Stand der Technik der übrigen Apple-Bluetooth-Kopfhörer bringt. Sie werden wohl den H1-Chip erhalten, der in den aktuellen AirPods, AirPods Pro, Beats SoloPro und Powerbeats Pro steckt. Er erlaubt eine längere Akkulaufzeit, ist stromsparender und durch ihn wird „Hey Siri“ realisiert.

Darüber hinaus wird es wohl keine wesentlichen Änderungen am aktuellen Design der Powerbeats geben. Auch der Preis bleibt wohl der selbe. Neben neuen Powerbeats werden für dieses Jahr auch noch weitere neue Audioprodukte erwartet, so gibt es etwa Gerüchte über eine neue Version der AirPods und einen Premium-Kopfhörer mit AirPods-Branding. Dabei könnte es sich um ein OverEar-Modell handeln, der Preis soll bei 399 Dollar liegen, wie wir am Wochenende in einer früheren Meldung berichtet hatten.

