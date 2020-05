Powerbeats Pro in vier neuen Farben angekündigt: Verkaufsstart Anfang Juni

Apple hat die neuen Farben für die Powerbeats Pro jetzt offiziell bestätigt. Sie werden Ende Juni in den Verkauf gehen. Die Farben der neuen Sommer-Kollektion waren schon vor einiger Zeit Gegenstand von Spekulationen gewesen.

Die neuen Farben der Powerbeats Pro haben sich jetzt bestätigt. Apple wird die Pro-Version der Powerbeats in den vier neuen Farben Spring Yellow, Cloud Pink, Lava Red, und Glacier Blue anbieten. Diese Farben waren bereits zuvor gerüchteweise prognostiziert worden.

Verfügbar sind sie jetzt allerdings noch nicht: Die neuen Farbvarianten werden ab dem 09. Juni in den USA erhältlich sein.

Ob sie zum selben Zeitpunkt auch in allen weiteren Märkten starten werden, muss sich dann zeigen.

Außer neuen Farben keine weiteren Änderungen

Die neuen Färben der Powerbeats Pro sind auch die einzige Neuerung, die die neue Kollektion aufzuweisen hat. Apple verkauft die neuen Powerbeats Pro auch weiterhin zum Preis von 249,95 Euro.

Sie verfügen wie alle aktuellen Bluetooth-Kopfhörer von Apple über den H1-Chip, der eine längere Akkulaufzeit und eine bessere Gesprächsqualität ermöglicht. Zudem lässt sich mit dem H1-Chip auf das Feature „Hey Siri“ realisieren. Apple gibt an, die Powerbeats Pro in Zusammenarbeit mit Sportlern entwickelt zu haben, um einen optimalen Tragekomfort auch bei Fitnessaktivitäten zu gewährleisten. Aktive Geräuschunterdrückung bieten die Powerbeats Pro allerdings noch nicht, dies wird aber wohl bei den AirPods Studio der Fall sein. Diese wird Apple wohl im Juni produzieren lassen, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Wenig später werden sie dann wohl auch in den Verkauf gehen.

