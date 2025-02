Home Featured Powerbeats Pro 2 vorgestellt: Highlight ist die Herzfrequenzmessung

Apple hat heute seine neuen Powerbeats Pro 2 vorgestellt. Highlight der neuen Kopfhörer ist die Herzfrequenzmessung, ein solches Health-Feature gibt es erstmalig bei Apple- oder Beats-Produkten.

Apple hat heute die bereits erwarteten neuen Powerbeats Pro 2 vorgestellt. Diese warten erstmals bei einem Apple-Kopfhörer mit einer Gesundheits- beziehungsweise Fitnessfunktion auf. Die Powerbeats Pro 2 können die Herzfrequenz messen.

Ob die neue Funktion allerdings auch mit Apples eigenes Health-App kompatibel ist, bleibt zunächst unklar, Apple schreibt hierzu:

Die präzise Herzfrequenzmessung für Workouts liefert Sportler:innen Echtzeitdaten zu ihrer Leistung durch optische LED-Sensoren, die über 100 Mal pro Sekunde aufleuchten, um den Blutfluss zu messen. All dies kann in Echtzeit an kompatible Fitness-Apps weitergeleitet werden.

Zum Launch wird die Funktion zur Herzfrequenzmessung von Powerbeats Pro 2 mit folgenden Apps kompatibel sein:

• Ladder

• Nike Run Club

• Open

• Peloton

• Runna

• Slopes

• YaoYao

Weitere Neuheiten und Verbesserungen

Natürlich will Apple auch den Klang wieder deutlich weiterentwickelt haben, was davon beim Nutzer ankommt, müssen Alltagstests zeigen. Apple schreibt:

Powerbeats Pro 2 haben eine neu entwickelte akustische Architektur, um personalisiertes 3D Audio mit dynamischem Headtracking4 und kraftvollen, immersiven Klang mit klaren Höhen, satten Mitten und tiefen Bässen zu liefern.

Für das beste Hörerlebnis beim Training nutzt Beats die leistungsstärkste Aktive Noise Cancelling Technologie von Apple und erweitert sie um den Transparenzmodus, damit Sportler:innen die Welt um sich herum hören können.5

Adaptiver EQ bietet eine personalisierte Abstimmung des Klangs in Echtzeit, um abhängig vom individuellen Sitz der Powerbeats Pro 2 im Ohr der Nutzer:innen einen optimalen Sound zu gewährleisten. Ein nach innen gerichtetes Mikrofon überwacht den Klang und mit der Power von computergestütztem Audio stimmt der Adaptive EQ automatisch die tiefen und mittleren Frequenzen auf die Ohrform ab, um möglichen Verlusten aufgrund von Passformabweichungen Rechnung zu tragen.

Hinsichtlich der Wasserbeständigkeit bieten die Powerbeats Pro nur eine IPX4-Zertifizierung, für einen Regenguss sollte das reichen.

Eine weitere Ohreinsatzform soll die Anpassbarkeit an verschiedenste Hörorgane noch flexibler gestalten, Nutzer können jetzt zwischen den Größen XS, S, M, L und XL wählen. Zudem will Apple die Belüftung nochmals verbessert haben.

Die Spieldauer mit einer Akkuladung wird von Apple mit bis zu zehn Stunden angegeben, wird das Case zum Nachladen genutzt, soll man auf bis zu 45 Stunden kommen. Das Case fällt 33% kleiner aus als beim Vorgängermodell.

Preise und Verfügbarkeit

Die neuen Powerbeats Pro 2 könnt ihr ab sofort bei Apple in den vier Farben Diamantschwarz, Treibsand, Hyperviolett und Leuchtorange online bestellen. Die Auslieferung beginnt ab dem 13. Februar.

