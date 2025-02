Home Sonstiges Sammelklage gegen DAZN ist nun offiziell

Sammelklage gegen DAZN ist nun offiziell

Verfasst von Patrick Bergmann // 11. Februar 2025 um 15:27 Uhr // Sonstiges // // Keine Kommentare

Streamingdienste, egal ob für Musik oder Filme/Serien, sind heutzutage nicht mehr wegzudenken. Dies gilt auch für Sport, wobei DAZN hier die Rolle des Platzhirsches einnimmt. Der Service hat in den vergangenen Jahren aber auch deutlich an der Preisschraube gedreht, was die Verbraucherschützer auf den Plan rief. Hier gibt es nun Neuigkeiten.

Was ist passiert?

DAZN ging hierzulande mal für einen monatlichen Abopreis von 9,99 Euro an den Start, doch der Preis wurde recht schnell angezogen. Waren die Erhöhung auf 14,99 Euro irgendwo noch zu rechtfertigen, verdoppelte sich der Preis im Frühjahr 2022. Apfelpage berichtete darüber. Doch das reichte dem Streamingdienst nicht und rief vor rund einem Jahr die Verbraucherschützer auf den Plan, Apfelpage berichtete. Hier gibt es nun ein wichtiges Update.

Sammelklage ist nun frei zugänglich

Die Verbraucherschützer werfen dem Streamingdienst in diesem Zusammenhang vor, diese Preiserhöhungen rechtswidrig, also ohne Zustimmung der Kunden durchgeführt zu haben. Zum Zeitpunkt der Erstellung der Sammelklage mussten Kunden 34,99 Euro bzw. 39,99 Euro bei monatlicher Zahlweise berappen. Inzwischen muss man noch ein ganzes Stück tiefer in die Tasche greifen, wenn man bei DAZN die Fußballbundesliga sehen will. Das hierfür nötige, sogenannte „Unlimited-Paket“ des Anbieters schlägt monatlich mit 44,99 Euro zu Buche, der Jahrespreis liegt aktuell bei 419,88 Euro.

Kunden, die zum besagten Zeitpunkt ein aktives Abonnement bei DAZN hatten, können zunächst mit dem Klage-Check-Tool der vzbv prüfen, ob die Sammelklage zu ihrem individuellen Fall passt. Wenn dieser Test positiv ausfällt, können sich die Betroffenen in das Klageregister beim Bundesamt für Justiz eintragen, über die genaue Vorgehensweise wird man im Anschluss an den Klage-Check informiert. Allerdings ist die letzte Preiserhöhung nicht abgedeckt.

Wie geht es weiter?

Ist der Check positiv verlaufen, geht das Ganze automatisch seinen Weg. Das Verfahren wird stellvertretend für den vzbv von einem Rechtsanwalt geführt. Im Erfolgsfall erhalten für die Sammelklage angemeldete DAZN-Abonnenten den Schadensersatz oder Rückerstattungen direkt zugesprochen. Im besten Fall erhalten die Betroffenen das zusätzlich bezahlte Geld in vollem Umfang zurück.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.