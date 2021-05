Home Betriebssystem Podcasts-App soll unter iOS 14.6 wieder komfortabler zu nutzen sein

Podcasts-App soll unter iOS 14.6 wieder komfortabler zu nutzen sein

Apple bringt mit iOS 14.6 einiges in der Podcasts-App wieder in Ordnung, die zuletzt viele Nutzer geärgert hatte. Dieser Ärger bezog sich einerseits auf Probleme im Umgang mit Episoden, andererseits aber auch auf die geänderte Darstellung der Mediathek. Hier soll das nächste Update Abhilfe schaffen.

Apple wird mit iOS 14.6 in der Podcasts-App noch einmal ein wenig nacharbeiten. Hier hatte Apple mit iOS 14.5 einige größere Änderungen in der Mediathek vorgenommen, die nicht allen Nutzern gefallen. So präsentiert die Podcasts-App nun teils hunderte zurückliegende Folgen abonnierter Podcasts, die der Nutzer schon lange gehört hatte – oder auch nicht. Dadurch wird die Hörerfahrung eher umkomfortabel.

Mit iOS 14.6 wird der Nutzer alle Folgen eines Podcasts auf einmal als gespielt markieren können, wie Steve Moser anhand von Einblicken in iOS 14.6 Beta 3 herausfand.

Apple finally brought back the “Mark All As Played” option in the Podcasts app in iOS 14.5 beta 3. They also added an option to “Remove Downloads”. pic.twitter.com/e5I9QBHTSr — Steve Moser (@SteveMoser) May 10, 2021

Alle Downloads auf einmal entfernen

Zugleich wird es auch möglich sein, mit einem Schritt alle Downloads eines Podcasts aus der Mediathek zu entfernen. Auch wird wohl ein Fehler behoben, der aktuell dazu führt, dass gespielte folgen nicht als gespielt markiert werden.

In einer weiteren Meldung hatten wir über kürzlich aufgetretene Probleme mit der Podcasts-App berichtet, bei denen neue Episoden nicht mehr angezeigt wurden. Diese Störungen scheinen inzwischen aber weitgehend beseitigt zu sein. iOS 14.6 wird in wenigen Wochen für alle Nutzer in einer finalen Version erwartet.

