Personalkarussell: Weitere Führungskräfte verlassen Apple

Zum Jahresende dreht sich bei Apple das Personalkarussell. Nachdem zu Beginn der Woche die Ausstiege des KI-Chefs und des UI-Design-Chefs bekannt wurden, legt das Unternehmen gestern per Pressemeldung nach. Kate Adams und Lisa Jackson verlassen Apple im kommenden Jahr in den Ruhestand.

Kate Adams ist seit 2017 bei Apple als Vice President und Leiterin der Rechtsabteilung beschäftigt. Sie wird in beiden Funktionen von Jennifer Newstead ersetzt, die vorher Rechtsberaterin des US-Außenministeriums war und aktuell als Chief Legal Officer bei Meta tätig ist.

Lisa Jackson kam 2013 zu Apple und leitete vorher die US-Umweltbehörde EPA. Im iPhone-Konzern ist sie noch bis Ende Januar 2026 das Gesicht für die Kommunikation von Umweltthemen. Ihre Aufgaben wird übergangsweise COO Sabih Khan übernehmen.

Viel Bewegung: Wann geht Tim Cook?

Mit dieser Pressemeldung sind es bereits vier Personalentscheidungen bei Apple, die in dieser Woche die Führungsriege aufmischen. Am Montag kommunizierte Apple das Aus des KI-Chefs John Giannandrea, am Mittwoch folgten Berichte über einen Wechsel des für Liquid Glass verantwortlichen Software-Designers Alan Dye zu Meta.

Es wirkt fast so, als würde Tim Cook einige Personalentscheidungen treffen, um Apple für die Zukunft neu aufzustellen, ehe er selbst abtritt. Jüngste Berichte der Financial Times gehen davon aus, dass Tim Cook im Laufe des Jahres 2026 den Posten des Apple-CEO abgeben wird.