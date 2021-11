Home Apple Per iTunes-Geschenkkarten: Apple kündigt Black Friday-Shopping-Event an

Apple macht inzwischen auch beim Black Friday mit: Früher ignorierte man diesen Anlass weitgehend, seit einiger Zeit gibt es aber entsprechende Angebote und inzwischen nennt Apple sie sogar beim üblichen Namen. Allerdings sollten Kunden genau hinschauen, ob sich ein Kauf zu den Konditionen für sie auch wirklich lohnt.

Apple hat den Black Friday lange ignoriert, doch inzwischen gibt es ein Angebot zu diesem Anlass auch für iPhone und Co. In diesem Jahr nennt Apple es sogar explizit ein Black Friday-Aktionsangebot. Diese Aktion besteht wie in diesem Fall üblich darin, dass der Kunde iTunes-Geschenkkarten bei einem qualifizierten Kauf erhält.

Diese Aktionsangebote gibt es

Wer ein iPhone bei Apple zum Black Friday kauft, erhält eine Geschenkkarte im Wert von 50 Euro, ebenso sieht es beim Kauf von Apple TV und Beats-Kopfhörern aus.

Bei den AirPods sind es immerhin bereits bis zu 75 Euro Bonus, das dürfte sich vor allem für die AirPods Max lohnen, die es aber bei Dritthändlern auch regelmäßig deutlich günstiger als bei Apple gibt. Bis zu 100 Euro erhält der Kunde beim Kauf eines qualifizierten iPad, für einen Mac gibt es bis zu 200 Euro als iTunes-Geschenkkarte.

Allerdings sollten Kunden beim Start der konkreten Angebote prüfen, ob es das jeweilige Angebot nicht woanders zu einem besseren Kurs git, denn Black Friday ist eben überall und traditionell sind die Rabatte bei anderen Händlern immer deutlich attraktiver als sie es bei Apple sind.

Auf einer entsprechenden Sonderseite (Affiliate-Link) werden sich die Angebote einsehen und entsprechende Käufe tätigen lassen.

