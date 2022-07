Home Apple Patenttroll verklagt Apple: Alle iPhones ab dem iPhone 6 betroffen

Patenttroll verklagt Apple: Alle iPhones ab dem iPhone 6 betroffen

Apple wird erneut von einem Patenttroll verklagt: Sonrai Memory betreibt keine eigene Produktion oder Vermarktung, sein einziger Geschäftszweck ist die Erwirtschaftung von Gewinnen aus Patentklagen. Apple wurde unlängst zu seinem Ziel.

Patenttrolle sind nur eines von vielen Ärgernissen im amerikanischen Markenrecht. Unlängst geriet Apple erneut in das Fadenkreuz eines solchen Patenttrolls. Sonrai Memory unterhält keine eigene Produktion, Entwicklung oder Vermarktung, sondern konzentriert sich darauf, besonders allgemein gehaltene Patente aufzukaufen und daraus Klagen gegen zahlungskräftige Technologieunternehmen zu stricken. LG, Sony, WD, Google und Lenovo wurden ebenfalls bereits vom Troll vor Gericht gezerrt, nun hat es auch Apple erwischt, wie Branchenkenner berichten.

Wieder zwei extrem ungenaue Patente genutzt

Diesmal gründet sich die Klage auf zwei Patente, die so nie hätten erteilt werden sollen, denn sie beschreiben einen Vorgang so ungenau und allgemein, dass sie geradezu zum Missbrauch einladen: Das eine Patent beschreibt eine Anordnung, bei dem mehrere Prozessoren mit der selben Platine verbunden sind, eine häufig anzutreffende Bauart, um die Latenzen klein und die Reaktionsgeschwindigkeit somit hoch zu halten. Ein weiterer Aspekt der betroffenen Patente sieht vor, dass eine Anordnung aus mehreren Prozessoren in einem System montiert sind, die verschiedene Betriebssysteme ausführen könnten.

Ein weiteres Patent skizziert eine Methode zum Löschen von Daten aus einem Flashspeicher, Apple könnte eine Klage auf sich gezogen haben, weil es unter anderem Speicherbausteine des südkoreanischen Herstellers SK Hynix nutzt, die auf eine Weise beschrieben und also gelöscht werden, die von HP vor Jahren patentiert wurde.

Alle Modelle von iPhone 6 bis iPhone 13 sollen angeblich die bewussten Patente betreffen, die Sonrai Memory vor Jahren HP abgekauft hatte.. Wie groß die Erfolgschancen der Klage sind, ist nicht klar.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!