So geht’s: Apple Back to School-Rabatte auch ohne Unidays erhalten

Das Back to School-Programm ist inzwischen auch in Deutschland verfügbar. Studenten erhalten so etwa attraktive Rabatte auf Macs und iPads, doch auch Lehrer und andere Mitarbeiter von Bildungseinrichtungen profitieren. Diese können sich aber nicht über den Dienstleister Unidays ausweisen, wie der vergünstigte Einkauf dennoch gelingt, verraten wir nachfolgend.

Apple hat sein Back to School-Programm nun auch in Europa gestartet und bietet attraktive Rabatte für Schüler, für Studenten und auch für Lehrer. (Wir berichteten davon im Artikel vom 14. Juli 2022).

Dabei setzt Apple auf die Verknüpfung mit dem Dienstleister Unidays, der eine aufwändige Verifizierung überflüssig macht und verhindert, dass jeder den Rabatt für MacBooks und iPads in Anspruch nehmen kann.

Doch UniDays ist, wie der Name andeutet, ein Programm für Studenten. Schüler und Lehrer müssen einen anderen Weg gehen, möchten sie ein Gerät mit Bildungsrabatt kaufen:

So geht’s!

Zur Vorbereitung besorgen Sie sich einen Schulnachweis (zum Beispiel per Bescheinigung aus dem Sekretariat mit Stempel).

Rufen Sie den speziellen Apple-Store für Bildung auf.

Loggen Sie sich (oben rechts) in Ihrem Apple-Account ein.

Scrollen Sie etwas runter. Unten gibt es die „Hilfen für den Einkauf“ per Telefon oder zum Online-Chat.

Dort geben Sie Ihren Kaufwunsch an (Tipp: Vorher die genaue Konfiguration notieren) und erhalten dann per E-Mail oder im Chat eine Einkaufstasche mit dem gewünschten Gerät.

Aus dieser Einkaufstasche können Sie wie üblich bestellen.

Innerhalb von zwei Tagen erhalten Sie eine E-Mail mit der Bitte, Ihre Schulzugehörigkeit per Dokument zu bestätigen.

Fertig.

