Passend: Telekom startet Reservierungs-Service für „Smartphone-Neuheit“

Vor einigen Stunden verschickte Apple seine offizielle Einladung für die Keynote am 07. September, wie ihr bestimmt schon bei uns gelesen hat. Und als hätte es die Telekom heute Nachmittag schon geahnt, bietet man seinerseits seinen altbekannten alljährlichen Reservierungs-Service an.

Kunden können von bevorzugter Lieferung profitieren

Schon seit Jahren bietet die Telekom seinen Kunden diesen Service an, der ursprünglich 2012 für das iPhone 5 erstmals angeboten wurde. Das entsprechende Formular können Kunden der Deutschen Telekom hier ausfüllen. Im Anschluss erhalten sie sogar fürs Wallet von iOS eine entsprechende Bestätigung und werden informiert, wenn es dann mit der Vorbestellung losgehen kann. 2012 verschickte der Bonner Mobilfunkkonzern noch ein echtes Ticket in Form einer Kreditkarte. Wer sogenannter MagentaEins-Kunde, also Mobil- und Festnetz bei der Telekom hat, werde bei der Bestellung automatisch bevorzugt. Eine 100%-tige Garantie ist das jedoch nicht.

Man spricht nur von einer Smartphone-Neuheit

Interessant ist nur das Wording vonseiten der Telekom. Man achtet peinlichst genau, das Wort „iPhone“ zu verwenden, stattdessen spricht man nur von einer „Smartphone-Neuheit“. Dies garniert man zusätzlich mit den Herstellerhinweisen wie Samsung, Xiaomi oder Google, die jedoch als Alibi dienen dürften. Zu offensichtlich ist die Bereitstellung des Services hinsichtlich der Jahreszeit und der Ankündigungen aus Cupertino. Der Reservierungs-Service ist dennoch interessant für alle Kunden mit Vertragsverlängerungsoption bei der Telekom oder potenzielle Neukunden, die keinen Wert auf Stress zum Bestellstart bei Apple legen. Und wegen der pünktlichen Lieferung: Der Autor dieser Zeilen hielt sein 12 Pro Max pünktlich am offiziellen Erscheinungstag in den Händen.

