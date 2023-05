Home Apps Open AI veröffentlicht ChatGPT als App – Mitarbeiter von Apple haben Nutzungsverbot

Wer Siri abseits von Befehlen für HomeKit nutzen wollte und sich über die Qualität aufregt, hat nun eine Alternative. Kurz vor dem Wochenende schaffte es die offizielle ChatGPT-App von OpenAI in den App Store. Mitarbeiter von Apple bleiben aber außen vor.

ChatGPT ist im App Store verfügbar

Seit letzten Donnerstag ist die offizielle ChatGPT-App im iOS App Store verfügbar und ermöglicht die Nutzung der K.I über eine native App. Wie von OpenAI in einem Blogbeitrag angekündigt, bietet ChatGPT auf dem iPhone die gleichen Funktionen wie die Webversion des Dienstes. Dazu gehört die ChatGPT Plus-Unterstützung, mit der Benutzer sich anmelden können, um für erweiterte Versionen des Dienstes zu bezahlen. Die App synchronisiert auch den ChatGPT-Verlauf auf allen euren Geräten, einschließlich des Webs. Es beinhaltet auch Unterstützung für Whisper, das Open-Source-Spracherkennungssystem von OpenAI. Diese Integration mit Whisper ermöglicht die Spracheingabe für die ChatGPT-App auf dem iPhone. In Deutschland ist die App, Stand heute, jedoch noch nicht verfügbar, nur Kunden in den USA können ChatGPT als App laden.

Verbot für Mitarbeiter von Apple

Noch am selben Tag gab es für Mitarbeiter von Apple jedoch ein offizielles Memo, welches die Nutzung streng untersagt. Besagtes Memo wurde dem Wall Street Journal zugestellt. Darin erklärte Apple, dass man sich sorge, dass arbeitsbezogene Daten bei der Nutzung abgeschöpft werden könnten. Apple ist aber nicht das einzige Unternehmen, welches den Einsatz von ChatGPT und anderen generativen KIs für seine Mitarbeiter verbietet. JPMorgan Chase und Verizon haben auch die Nutzung solcher Plattformen eingeschränkt. Amazon hat seine Ingenieure gebeten, sein eigenes internes KI-Tool anstelle von Drittanbietern zu verwenden.

