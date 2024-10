Home Hardware ONVIS SMS2-0D: Neuer Bewegungssensor für den Außenbereich ist verfügbar

ONVIS SMS2-0D: Neuer Bewegungssensor für den Außenbereich ist verfügbar

Passend zum herbstlichen Wetter erweitert ONVIS seine Palette an Smart-Home-Geräten und bietet ab sofort den neuen Outdoor-Bewegungssensor SMS2-OD an. Wir haben die Details.

ONVIS SMS2 Bewegungssensor

Der Produktname ist traditionell etwas sperrig, das soll aber nicht über die durchaus attraktive Ausstattung hinwegtäuschen. Die Funktion als reiner Bewegungsmelder wird durch einen Lichtsensor sowie integrierte Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmesser ergänzt. Über die Anzeige von aktuellen Werten in Apple Home hinaus lassen sich mithilfe der Onvis-App auch historische Daten für die letzten 32 Tage abrufen. Zudem speichert das Gerät die letzten 100 Aktivitätsaufzeichnungen.

Der Hersteller hat zudem am Design und an der Kommunikation gefeilt. Die kleine Hutze soll den Sensor vor direkter Sonneneinstrahlung schützen und dürfte auch bei Regen für eine verbesserte Detektion sorgen. Den Betrachtungswinkel gibt der Hersteller übrigens mit 100° bei einer Distanz zwischen fünf und zehn Metern an. Kommuniziert wird nun via Thread, damit ist eine höhere Reichweite bei gleichzeitig höherer Stabilität drin. Außerdem soll die Laufzeit der beiden AA-Batterien bei rund einem Jahr liegen. Wichtiger Hinweis, zur Inbetriebnahme muss ein Thread-Border-Router zwingend vorhanden sein.

Preise und Verfügbarkeit

Der neue Sensor wird in Schwarz angeboten und ist ab sofort über die Webseite bzw. Amazon verfügbar. Die UVP liegt bei 44,95 Euro. Wer jetzt zuschlägt, kann den Preis mithilfe eines Gutscheins auf knapp 40 Euro drücken:

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.