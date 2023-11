Home Mac OLED-MacBook: Kunden müssen noch länger warten

Apple hat es offenbar nicht eilig, ein MacBook mit OLED-Display zu bringen. Nachdem zuerst iPads mit OLED vorgestellt werden sollen, wird es bis zu einem MacBook mit dieser Bildschirmtechnik noch länger dauern.

OLEDs sind am iPhone und anderen Smartphones schon lange Standard, doch andere Geräte erhalten diese Displaytechnik erst deutlich später. Das iPad wird dem Vernehmen nach im kommenden Jahr erstmals mit OLEDs erhältlich sein, das bekräftigt nun auch Jeff Pu von Haitong Intl Tech Research in einer aktuellen Notiz für Investoren. Es wird wohl das iPad Pro mit 11 und 12,9 Zoll sein, das Apple mit einem OLED-Panel ausstatten wird. Aber was ist mit dem Mac?

MacBook mit OLED dauert noch

Apple plane im ersten Jahr rund zehn Millionen Einheiten der neuen iPads mit OLED abzusetzen, so der Analyst weiter, in den Folgejahren könnten noch weitere Modelle auf OLED umgestellt werden.

Mit dem Mac geht es nicht so schnell. Frühestens 2026 werde es ein Modell mit OLED geben, so der Beobachter. Derzeit setzt Apple am MacBook Pro auf ein Mini-LED-Display und das wird wohl auch noch einige Jahre so bleiben.

OLEDs sind für ihr ausgezeichnetes Kontrastverhältnis bekannt und außerdem können sie dünner und flexibler gestaltet werden, als Mini-LEDs, dafür sind sie auch anfälliger für Einbrennen von Inhalten. Wieso Apple so lange braucht, OLEDs auf iPad und Mac zu bringen, ist nicht klar.

