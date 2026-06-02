Akku-Tiefentladungsbug behoben: iOS 26.5.1 für alle Nutzer ist da

Apple hat gestern Abend iOS 26.5.1 für alle Nutzer veröffentlicht. Das Update kann ab sofort geladen und installiert werden. Es beseitigt ein Problem, bei dem bestimmte iPhone-Modelle nicht mehr starteten, nachdem der Akku vollständig geleert wurde.



Apple hat überraschend iOS 26.5.1 veröffentlicht. Das kleine Wartungsupdate erscheint rund drei Wochen nach iOS 26.5 und richtet sich ausschließlich an Nutzer des iPhone Air sowie der gesamten iPhone-17-Serie.

Die neue Version kann wie gewohnt über Einstellungen > Allgemein > Softwareupdate installiert werden.

Problematisches Verhalten bei vollständig leerem Akku wird behoben

Laut den offiziellen Versionshinweisen behebt Apple ein bereits bekanntes Problem beim kabelgebundenen Laden. In bestimmten Situationen konnten betroffene Geräte nicht mehr ordnungsgemäß geladen werden, wenn der Akkustand nahezu vollständig entladen war.

Apple beschreibt die Fehlerbehebung wie folgt:

Dieses Update behebt ein Problem, das bei einer kleinen Anzahl von Nutzern dazu führen konnte, dass das kabelgebundene Laden auf iPhone Air- und iPhone-17-Modellen nicht funktioniert, wenn der Akku nahezu leer ist.

Neue Funktionen enthält iOS 26.5.1 nicht. Die Aktualisierung konzentriert sich ausschließlich auf die Behebung des Ladefehlers.

Parallel dazu bereitet sich Apple bereits auf die nächste große Betriebssystemgeneration vor. Auf der Entwicklerkonferenz WWDC 2026 am 8. Juni wird das Unternehmen voraussichtlich iOS 27 offiziell vorstellen. Im Anschluss startet dann der mehrmonatige Beta-Test für Entwickler und freiwillige Tester.