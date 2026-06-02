Home » Mac » macOS 26.5.1: Nerviger M5-Bug behoben

macOS 26 Tahoe Thumb

2. Juni 2026

Fabian Schwarzenbach

macOS 26.5.1: Nerviger M5-Bug behoben

Neben iOS 26.5.1 hat Apple gestern Abend auch macOS auf die Version 26.5.1 aktualisiert. Dabei behebt der iPhone-Konzern ein Problem, dass M5-Macs ungeplant herunterfährt.

Das Update erscheint drei Wochen nach macOS 26.5 und ist wie gewohnt über Einstellungen > Allgemein > Softwareupdate verfügbar. Auch Nicht-M5-Macs können das Update mit kleineren Fehlerbehebungen laden.

Netzwerkeinstellungen repariert

In den Update-Notizen schreibt Apple: „Dieses Update behebt ein Problem für Unternehmenskund:innen, bei dem Macs mit M5-Chip beim Verwenden bestimmter Netzwerk-Erweiterungen zur Inhaltsfilterung unerwartet ausgeschaltet werden konnten.“

In einer Woche findet die WWDC statt, auf der Apple erwartungsgemäß auch das neue macOS 27 zeigen wird.

Weitere Artikel

QuickWin Casino Erfahrungen

Akku-Tiefentladungsbug behoben: iOS 26.5.1 für alle Nutzer ist da

Schreibe einen Kommentar