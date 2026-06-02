macOS 26.5.1: Nerviger M5-Bug behoben

Neben iOS 26.5.1 hat Apple gestern Abend auch macOS auf die Version 26.5.1 aktualisiert. Dabei behebt der iPhone-Konzern ein Problem, dass M5-Macs ungeplant herunterfährt.

Das Update erscheint drei Wochen nach macOS 26.5 und ist wie gewohnt über Einstellungen > Allgemein > Softwareupdate verfügbar. Auch Nicht-M5-Macs können das Update mit kleineren Fehlerbehebungen laden.

Netzwerkeinstellungen repariert

In den Update-Notizen schreibt Apple: „Dieses Update behebt ein Problem für Unternehmenskund:innen, bei dem Macs mit M5-Chip beim Verwenden bestimmter Netzwerk-Erweiterungen zur Inhaltsfilterung unerwartet ausgeschaltet werden konnten.“

In einer Woche findet die WWDC statt, auf der Apple erwartungsgemäß auch das neue macOS 27 zeigen wird.