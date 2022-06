Home Apps AppSalat AppSalat: Diese Spiele kommen im Juni zu Apple Arcade

Der Juni begann bereits und somit kündigte Apple wieder neue Spiele für Apple Arcade in diesem Monat an. Welche das sind, verraten wir in diesem AppSalat.

Frogger and the Rumbling Ruins

Wir erinnern uns: Frogger in Toy Town war zu Beginn von Apple Arcade vor rund drei Jahren eines der Launch-Titel. Mit Frogger and the Rumbling Ruins startet am 3. Juni nun ein weiteres Spiel aus der Frogger-Reihe. Während der erste Teil sich eher so wie Crossy Road spielte, handelt es sich beim zweiten um ein Rätsel-Abenteuer. Dabei führt man Frogger durch Ruinen der „Froschenlurche“, indem man das Gelände von diesen verändert. Und zur Krönung wartet tief in den Ruinen ein Bosskampf auf einen.

Jigsaw Puzzle by MobilityWare+

JigSaw Puzzle by MobilityWare+ kann ab dem 10. Juni heruntergeladen werden. Das Game umfasst über 25000 verschiedene Puzzles, welche in mehrere Sammlungen aufgeteilt sind. So gibt es beispielsweise eine Sammlung mit Rätseln, auf denen Disney-Charaktere abgebildet sind. Natürlich kann man auch aus verschiedenen Schwierigkeitsstufen und sogar aus unterschiedlichen Größen der Teile wählen. Das Game wird für das iPhone und das iPad verfügbar sein.

Cooking Mama: Cuisine!

Ab dem 17. Juni hat man die Gelegenheit, Cooking Mama: Cuisine! auf dem iPhone, dem iPad, dem Mac und dem Apple TV auszuprobieren. Darin bekommt ihr jeden Tag eine andere Auswahl an Küchenutensilien und Zutaten, mit denen sich ein bestimmtes Gericht kochen lässt. Somit können jeden Tag verschiedene Dinge zubereitet werden.

Air Twister

In Air Twister, einem Fantasy-Endlos-Shooter, schlüpft ihr in die Rolle der Prinzessin Arch. Diese muss den Planeten mit ihrem Bogen vor Invasoren beschützen. Air Twister ist in 12 Stufen mit 20 unterschiedlichen Kreaturen aufgeteilt, zudem warten 10 Endgegner am Ende der Welten. Der Spielspaß sollte also nicht so schnell verloren gehen. Am 24. Juni kommt Air Twister auf dem iPhone, dem iPad und dem Mac heraus.

