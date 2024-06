Home Deals Office 365 Family gerade 71% günstiger

Office 365 Family gerade 71% günstiger

Verfasst von Patrick Bergmann // 18. Juni 2024 um 11:58 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Wir nähern uns so langsam den Sommerferien, mit denen das alte Schuljahr ändert und sich das neue so langsam ankündigt. Für Eltern bedeutet dies auch alljährlich immense Kosten und da lohnt es sich, nach Schnäppchen Ausschau zu halten. Ein solches haben wir in Sachen Software aufgetan.

Office 365 Family im attraktiven Angebot

Bei Amazon gibt es gerade wieder die Familienlizenz von Office 365 im Angebot. Hier können insgesamt bis zu 6 Familienmitglieder Word, Excel, Powerpoint und Co nutzen. Zudem gibt es für jedes Familienmitglied 1 TB OneDrive-Speicher. Aktuell werden in der Kombi mit Norton Internet Security, welches bitte in die Ablage P wandert, lediglich 52,99 Euo fällig. Besonders lukrativ wird der Deal durch die drei zusätzlichen Gratismonate:

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

