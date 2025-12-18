Apple Music-Integration: ChatGPT kann jetzt Songs empfehlen und Playlisten erstellen

ChatGPT nimmt durch zunehmende App-Integrationen eine immer zentralere Rolle im Alltag vieler Menschen ein. Die neueste Anwendung kommt von Apple Music und erlaubt dem Chatbot die Interaktion mit der eigenen Musik-Mediathek. Darauf aufbauend können Lieder abhängig von Anfragen vorgeschlagen und Playlisten erstellt werden. Ein Apple Music-Konto ist nicht zwingend erforderlich.

Apple Music kann ab sofort zu ChatGPT hinzugefügt werden – über die Website sowie in der Mac- oder iOS-App. Um die Integration zu bestätigen, müsst ihr euch einmalig mit eurem Apple Account anmelden oder „Ohne Konto fortfahren“. Im Anschluss stehen euch zahlreiche Funktionen zur Verfügung.

Musik suchen, vorschlagen und Playlisten erstellen

Spannenderweise bietet ChatGPT allen Nutzern die Möglichkeit, Apple Music nach Songs, Künstlern, Alben und Playlisten zu durchsuchen – auch wenn kein aktives Abo besteht. Um vorgeschlagene Songs, Alben oder eigens kreierte Playlisten hinzuzufügen, wird selbstverständlich ein Abo inklusive Mediathek vorausgesetzt. Erwähnenswert: ChatGPT kann wohl nur schreiben, nicht aber lesen. Konkret bedeutet das, dass bestehende Playlisten und Suchverläufe privat bleiben.

Die Integration sowie Einstellung dazu findet ihr im seitlichen Menü unter „Apps“. Hier lassen sich übrigens auch Spotify und zahlreiche weitere Anwendungen verbinden.